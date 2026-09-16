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Feijóo urge a Sánchez a devolver ya a los inmigrantes porque Rabat los acepta y le pregunta si ha hablado con Marruecos

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El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha urgido este miércoles al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, a devolver ya a los inmigrantes irregulares que entraron en Ceuta con la "invasión" de finales de julio porque Rabat ha dicho que está dispuesto a aceptarlos. Por eso, le ha emplazado a aclarar si hablado con las autoridades marroquíes.

Sin embargo, el presidente del Gobierno ha acusado a los 'populares' de querer "cronificar" el problema. "Mientras la Comisión Europea felicita y reconoce los esfuerzos del Gobierno de España, ustedes lo único que hacen es poner palos en la rueda para resolver el problema en Ceuta", ha espetado a la bancada 'popular' en la sesión de control al Gobierno en el Congreso.

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El jefe de la oposición ha arrancado su intervención preguntando a Sánchez "cuándo fue la última vez que habló usted directamente con las autoridades marroquíes". "¿Cuántas veces lo ha hecho desde el 30 de julio?", ha interpelado, para subrayar que Marruecos ayer mismo volvió a ratificar ante el Parlamento Europeo que está dispuesto a "aceptar a todas las personas que entraron ilegalmente" el 30 y 31 de julio.

Sin embargo, esas preguntas que no han obtenido respuesta y, de hecho, Feijóo ha afirmado que el "silencio" del presidente del Gobierno a estas cuestiones es "una vergüenza". "Deje de minimizar la crisis, deje de encubrir a los responsables. No descargue culpas en un asesor, señoría, en una asesora de prensa, y asuma la suya", ha demandado Feijóo, para añadir que no puede pedir "más paciencia" porque "se ha agotado".

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En su turno, el jefe del Ejecutivo ha señalado que el PP ha propuesto en "el Parlamento Europeo suspender el acuerdo de asociación con Marruecos". "Si ese es el país al que la mayor parte de los migrantes van a retornar porque no tienen derecho a la protección internacional, si esa es su propuesta, ¿ustedes están intentando cronificar el problema o resolverlo, señor Feijóo?", ha preguntado al líder del PP.

((HABRÁ AMPLIACIÓN))

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