Espana agencias

Temas del día de EFE España del martes 15 de septiembre de 2026 (13:45 horas)

Guardar

SOCIEDAD INMIGRACIÓN

Madrid - El rey pone a Ceuta como ejemplo de civismo en una situación extraordinariamente compleja

PUBLICIDAD

(Texto enviado a las 13:27; 730 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

CEUTA INVESTIGACIÓN

Madrid - La Audiencia Nacional asume la investigación al delegado del Gobierno en Ceuta

(Texto enviado a las 12:28; 666  palabras)

LEY NIETOS

Madrid - El PP promoverá una ley para que quienes cometan ciertos delitos pierdan la nacionalidad

(Texto enviado a las 13:31; 242 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

- Asociación judicial denuncia las críticas del Gobierno que buscan deslegitimar a jueces

(Texto enviado a las 11:12; 261 palabras)

ESPAÑA INFLACIÓN

Madrid - Los carburantes y combustibles suben un 21,3 % y disparan el IPC de agosto hasta el 4,3 %

(Texto enviado a las 12:04; 839 palabras) (Vídeo) (Audio) (Infografía)

FORMACIÓN PROFESIONAL

Madrid - El Gobierno aprueba una inversión de 234 millones en Formación Profesional

(Texto enviado a las 13:18; 111 palabras)

TRANSPORTE AÉREO

Madrid - El Gobierno aprueba una subida de tarifas aeroportuarias de 3 céntimos al año hasta 2031

(Texto enviado a las 13:38; 630 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

JUICIO LEZO

San Fernando de Henares (Madrid) - Gallardón defiende en el juicio la legalidad de la operación de Canal de Isabel II investigada en Lezo

(Texto enviado a las 13:35; 790 palabras) (Foto) (Vídeo)

PARTIDOS PODEMOS

Madrid - Pablo Fernández se presentará a las primarias para ser el candidato de Podemos al Ayuntamiento de Madrid

(Texto enviado a las 10:30; 295 palabras)

FESTIVAL IDEAS

Madrid - Artistas, filósofos y cineastas apoyan un boicot contra el Festival de las Ideas financiado por Allianz por su apoyo a Israel

(Texto enviado a las 12:59; 461 palabras)

TASH AW (Entrevista)

Barcelona - Tash Aw, escritor: "La verdadera herencia no son los objetos, sino los miedos y traumas. Lara Malvesí

(Texto enviado a las 13:28; 656 palabras)  (Foto)

TIEMPO CALOR

Madrid - El intenso calor tiene las horas contadas: un nuevo frente traerá lluvias y tormentas.

(Texto enviado a las 12:38; 744 palabras) (Foto) (Vídeo)

PENDIENTES

ÓPERA LICEU

Barcelona - Las sopranos Anna Netrebko y Anna Pirozzi se alternarán en el papel protagonista en la impactante 'Aida', de la directora Shirin Neshat, con dirección musical de Antonello Manacorda, que se presenta este martes y con la que arrancará la nueva temporada del Gran Teatre del Liceu el próximo día 25.

PUBLICIDAD

(Texto) (Foto)

ALEJANDRO SANZ (Entrevista)

Madrid - Canciones como 'Corazón partío' o 'Amiga mía' saltan de los conciertos de Alejandro Sanz a las tablas del teatro gracias a 'El alma al aire', el primer musical centrado en el repertorio del famoso compositor español con su supervisión y la del dramaturgo ganador de dos Premios Max, Álvaro Tato. Los dos hablan con EFE sobre su inminente estreno en Madrid.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

AGENDA INFORMATIVA

POLÍTICA

15:00h.- Madrid.- CONGRESO PLENO.- Pleno del Congreso de los Diputados que debate, entre otras, una proposición no de ley de Sumar contra las medidas de coerción de Estados Unidos contra Cuba y la defensa del derecho internacional, la soberanía y la paz. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio) (Directo)

15:00h.- Ceuta.- SOCIEDAD INMIGRACIÓN.- El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, viaja a Ceuta, donde mantiene reuniones de coordinación, en la sede de la Delegación del Gobierno.

16:00h.- Madrid.- SENADO CONTROL.- Sesión de control en el Senado en la que la oposición pregunta a los miembros del Gobierno por asuntos como la crisis migratoria en Ceuta o la ley de nietos. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

ECONOMÍA

16:00h.- Madrid.- ESPAÑA R. DOMINICANA.- La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, mantiene una reunión, por videoconferencia, con el ministro de Trabajo de la República Dominicana, Eddy Olivares Ortega.

16:30h.- Madrid.- CRISIS VIVIENDA.- La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, se reúne con el presidente de la Asociación Española de Promotores Públicos de Vivienda y Suelo (AVS), José María Escolástico, en la sede del Ministerio.

16:30h.- Madrid.- ESPAÑA GRECIA.- El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, preside la firma del Memorándum de Entendimiento (MoU) por que el que España y Grecia refuerzan su cooperación en el ámbito del turismo, en la sede del Ministerio.

18:00h.- Madrid.- MINISTERIO AGRICULTURA.- El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, se reúne con el consejero murciano del ramo, Joaquín Buendía.  A las 19:00 con el de Castilla-La Mancha, Julián Martínez. Paseo Infanta Isabel, 1.

JUSTICIA Y SEGURIDAD

15:00h.- Madrid.- SOCIEDAD INMIGRACIÓN.- El Congreso debate una iniciativa de Vox relativa al cumplimiento del acuerdo entre España y Marruecos de 2007 sobre la emigración ilegal de menores no acompañados, su protección y su retorno concertado. Congreso. (Texto)

15:00h.- Madrid.- FUERZAS ARMADAS.- El pleno del Congreso debate la toma en consideración de una proposición de ley de Vox que plantea reformar la ley para que las fuerzas armadas apoyen a las fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado en la lucha contra la inmigración ilegal, y dos mociones, del PP y Vox, sobre la crisis migratoria que atraviesa Ceuta. Congreso. (Texto)

18:30h.- Madrid.- DEFENSA GEOESTRATEGIA.- Presentación del informe Panorama Estratégico 2026, publicado por el Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE). Sede CESEDEN. Paseo de la Castellana, 61.

SOCIEDAD

16:00 Madrid.- SOCIEDAD DEPENDENCIA.- El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, se reúne con la actriz y presidenta de la Plataforma Dorada, Assumpta Serna, en la sede del Ministerio.

18:30h.- Sevilla.- VIOLENCIA MACHISTA.- La ministra de Igualdad, Ana Redondo, mantiene encuentros de trabajo con asociaciones especializadas y responsables operativos en materia de violencia de género, en el marco de la preparación y seguimiento del Comité de Crisis, en la sede de la Delegación del Gobierno en Andalucía.

Madrid.- RESERVA AGUA.- El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico actualiza como cada martes los datos correspondientes a la reserva hídrica en los embalses españoles. (Texto)

Madrid.- SENADO DANA.- Reunión de la Mesa de la Comisión de Investigación sobre las circunstancias que influyeron en la DANA de Valencia del 29 de octubre de 2024. (Acuerdo de nuevas comparecencias)(al terminar el pleno).

CULTURA Y TENDENCIAS

Madrid.- PREMIO POESÍA.- El jurado, designado por el Ministerio de Cultura, falla el Premio Nacional de Poesía. (Texto)

19:00h.- Madrid.- CULTURA DRAG.- Encuentro 'Drag: Cultura Orgullosa' en el que participa el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, y la presidenta de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intersexuales y más. Teatro María Guerrero. C/ Tamayo y Baus, 4.

20:00h.- Madrid.- MODA MADRID.- La firma Palomo celebra el décimo aniversario de su nacimiento con un desfile que promete ser una oda al imaginario de su creador Alejandro Gómez Palomo. Rosaleda del Parque del Oeste. (Texto)(Vídeo)

21:30h.- Sevilla.- BIENAL FLAMENCO.- Espectáculo 'Pizarra' de Rancapino Chico en la Bienal de Flamenco. Real Alcázar.

21:30h.- Oviedo.- MÓNICA NARANJO.- Concierto de la cantante Mónica Naranjo dentro de su gira 'Greatest Hits Concerts'. Recinto de La Ería.

22:30h.- Sevilla.- BIENAL FLAMENCO.- Espectáculo homenaje a Isabel Bayón en la Bienal de Flamenco. Teatro Central.

EFE

slp

Redacción EFE Nacional (34)913 46 71 86

Puede escribir a nacional@efe.com para contactar con nuestra redacción.

En www.efeservicios.com encontrará toda la producción multimedia de la Agencia EFE y su Agenda Mundial, un listado actualizado de actos informativos programados.

Para cualquier otro producto o servicio, contacte con clientes@efe.com o llame al +34 91 3467245

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Receta de arroz con acelgas o arròs amb bledes, el guiso ‘viudo’ típico de la cocina valenciana que es fácil de preparar y muy reconfortante

Este tradicional arroz caldoso se prepara en una cazuela, partiendo de un sofrito con verduras al que añadiremos arroz, patata y alubias blancas

Receta de arroz con acelgas o arròs amb bledes, el guiso ‘viudo’ típico de la cocina valenciana que es fácil de preparar y muy reconfortante

Alejandro Lox, piloto de avión: “En aviación hay una norma muy importante. Si un pasajero no vuela, su equipaje tampoco”

Este protocolo puede retrasar durante varios minutos el despegue del avión, pues es necesario buscar y retirar la maleta facturada de la bodega

Alejandro Lox, piloto de avión: “En aviación hay una norma muy importante. Si un pasajero no vuela, su equipaje tampoco”

La ofensiva contra el crimen organizado en Suecia que ha marcado las elecciones: “Usaremos todo el poder de la sociedad contra las bandas”

En la mayoría de Europa, la mayoría de estos discursos se vinculan y favorecen a los partidos de extrema derecha. En Suecia, en cambio, han ganado los socialdemócratas con propuestas de seguridad

La ofensiva contra el crimen organizado en Suecia que ha marcado las elecciones: “Usaremos todo el poder de la sociedad contra las bandas”

Encuentran en un yacimiento de Teruel los primeros fósiles de ‘Diplodocus’ fuera de Estados Unidos

Este dinosaurio es uno de los más reconocidos de la cultura popular y ha pasado a convertirse en un símbolo de la paleontología mundial

Encuentran en un yacimiento de Teruel los primeros fósiles de ‘Diplodocus’ fuera de Estados Unidos

Cuál es el precio de la luz en España para este miércoles

La excepción ibérica, aprobada por la Comisión Europea, ayuda a mantener la tarifa de la energía eléctrica

Cuál es el precio de la luz en España para este miércoles
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La ofensiva contra el crimen organizado en Suecia que ha marcado las elecciones: “Usaremos todo el poder de la sociedad contra las bandas”

La ofensiva contra el crimen organizado en Suecia que ha marcado las elecciones: “Usaremos todo el poder de la sociedad contra las bandas”

Los giros geopolíticos de Argelia que cambian el escenario del norte de África: acuerdos con EEUU, pactos con vecinos y relaciones rotas con Emiratos

La Audiencia Nacional investigará la gestión del delegado del Gobierno en Ceuta como parte de la causa por la entrada masiva de migrantes

Los mecánicos coinciden: así debes cuidar de tu coche para evitar averías de más de 10.000 euros

Pablo Fernández se presenta a liderar la lista de Podemos en las elecciones al Ayuntamiento de Madrid: “Una candidatura que pare los pies a Almeida y a los poderosos”

ECONOMÍA

España amortigua el golpe del gas gracias a las renovables, pero no logra contener su impacto en la factura: la luz toca máximos desde 2023

España amortigua el golpe del gas gracias a las renovables, pero no logra contener su impacto en la factura: la luz toca máximos desde 2023

El INE confirma la subida del IPC al 4,3% en agosto tras un repunte del 21,3% en gasolina y diésel

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas 15 de septiembre

La pensión de viudedad, en el punto de mira: proponen limitarla cuando se cobra un sueldo y aumentarla al llegar a la jubilación

Úrsula Campos, preparadora de oposiciones: “Veinticuatro horas opositando siete días a la semana es el camino más rápido para quemarte y tirarlo todo”

DEPORTES

Toto Wolff revela los cambios que se plantea la FIA en el Madring de F1 tras las críticas de los pilotos: “Están totalmente abiertos a diferentes posibilidades”

Toto Wolff revela los cambios que se plantea la FIA en el Madring de F1 tras las críticas de los pilotos: “Están totalmente abiertos a diferentes posibilidades”

El Rayo Vallecano ya puede volver a casa: la Comunidad de Madrid levanta el cierre del estadio y ya hay fecha para el próximo partido en Vallecas

El “coste cero” de Ayuso y Almeida para la Fórmula 1 en Madrid “no existe”, pero se puede amortizar de “cuatro a cinco años”, según un experto en economía

Fórmula 1: en qué posición quedó Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos

El ‘paquete’ que perdió el miedo a caer y ha ganado la Vuelta a España: Enric Mas logra el mayor éxito de su carrera en el momento más inesperado