Temas del día de EFE España del martes 15 de septiembre de 2026 (13:45 horas)

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SOCIEDAD INMIGRACIÓN

Madrid - El rey pone a Ceuta como ejemplo de civismo en una situación extraordinariamente compleja

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(Texto enviado a las 13:27; 730 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

CEUTA INVESTIGACIÓN

Madrid - La Audiencia Nacional asume la investigación al delegado del Gobierno en Ceuta

(Texto enviado a las 12:28; 666 palabras)

LEY NIETOS

Madrid - El PP promoverá una ley para que quienes cometan ciertos delitos pierdan la nacionalidad

(Texto enviado a las 13:31; 242 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

- Asociación judicial denuncia las críticas del Gobierno que buscan deslegitimar a jueces

(Texto enviado a las 11:12; 261 palabras)

ESPAÑA INFLACIÓN

Madrid - Los carburantes y combustibles suben un 21,3 % y disparan el IPC de agosto hasta el 4,3 %

(Texto enviado a las 12:04; 839 palabras) (Vídeo) (Audio) (Infografía)

FORMACIÓN PROFESIONAL

Madrid - El Gobierno aprueba una inversión de 234 millones en Formación Profesional

(Texto enviado a las 13:18; 111 palabras)

TRANSPORTE AÉREO

Madrid - El Gobierno aprueba una subida de tarifas aeroportuarias de 3 céntimos al año hasta 2031

(Texto enviado a las 13:38; 630 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

JUICIO LEZO

San Fernando de Henares (Madrid) - Gallardón defiende en el juicio la legalidad de la operación de Canal de Isabel II investigada en Lezo

(Texto enviado a las 13:35; 790 palabras) (Foto) (Vídeo)

PARTIDOS PODEMOS

Madrid - Pablo Fernández se presentará a las primarias para ser el candidato de Podemos al Ayuntamiento de Madrid

(Texto enviado a las 10:30; 295 palabras)

FESTIVAL IDEAS

Madrid - Artistas, filósofos y cineastas apoyan un boicot contra el Festival de las Ideas financiado por Allianz por su apoyo a Israel

(Texto enviado a las 12:59; 461 palabras)

TASH AW (Entrevista)

Barcelona - Tash Aw, escritor: "La verdadera herencia no son los objetos, sino los miedos y traumas. Lara Malvesí

(Texto enviado a las 13:28; 656 palabras) (Foto)

TIEMPO CALOR

Madrid - El intenso calor tiene las horas contadas: un nuevo frente traerá lluvias y tormentas.

(Texto enviado a las 12:38; 744 palabras) (Foto) (Vídeo)

PENDIENTES

ÓPERA LICEU

Barcelona - Las sopranos Anna Netrebko y Anna Pirozzi se alternarán en el papel protagonista en la impactante 'Aida', de la directora Shirin Neshat, con dirección musical de Antonello Manacorda, que se presenta este martes y con la que arrancará la nueva temporada del Gran Teatre del Liceu el próximo día 25.

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ALEJANDRO SANZ (Entrevista)

Madrid - Canciones como 'Corazón partío' o 'Amiga mía' saltan de los conciertos de Alejandro Sanz a las tablas del teatro gracias a 'El alma al aire', el primer musical centrado en el repertorio del famoso compositor español con su supervisión y la del dramaturgo ganador de dos Premios Max, Álvaro Tato. Los dos hablan con EFE sobre su inminente estreno en Madrid.

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(Texto) (Foto) (Vídeo)

AGENDA INFORMATIVA

POLÍTICA

15:00h.- Madrid.- CONGRESO PLENO.- Pleno del Congreso de los Diputados que debate, entre otras, una proposición no de ley de Sumar contra las medidas de coerción de Estados Unidos contra Cuba y la defensa del derecho internacional, la soberanía y la paz. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio) (Directo)

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15:00h.- Ceuta.- SOCIEDAD INMIGRACIÓN.- El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, viaja a Ceuta, donde mantiene reuniones de coordinación, en la sede de la Delegación del Gobierno.

16:00h.- Madrid.- SENADO CONTROL.- Sesión de control en el Senado en la que la oposición pregunta a los miembros del Gobierno por asuntos como la crisis migratoria en Ceuta o la ley de nietos. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

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ECONOMÍA

16:00h.- Madrid.- ESPAÑA R. DOMINICANA.- La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, mantiene una reunión, por videoconferencia, con el ministro de Trabajo de la República Dominicana, Eddy Olivares Ortega.

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16:30h.- Madrid.- CRISIS VIVIENDA.- La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, se reúne con el presidente de la Asociación Española de Promotores Públicos de Vivienda y Suelo (AVS), José María Escolástico, en la sede del Ministerio.

16:30h.- Madrid.- ESPAÑA GRECIA.- El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, preside la firma del Memorándum de Entendimiento (MoU) por que el que España y Grecia refuerzan su cooperación en el ámbito del turismo, en la sede del Ministerio.

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18:00h.- Madrid.- MINISTERIO AGRICULTURA.- El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, se reúne con el consejero murciano del ramo, Joaquín Buendía. A las 19:00 con el de Castilla-La Mancha, Julián Martínez. Paseo Infanta Isabel, 1.

JUSTICIA Y SEGURIDAD

15:00h.- Madrid.- SOCIEDAD INMIGRACIÓN.- El Congreso debate una iniciativa de Vox relativa al cumplimiento del acuerdo entre España y Marruecos de 2007 sobre la emigración ilegal de menores no acompañados, su protección y su retorno concertado. Congreso. (Texto)

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15:00h.- Madrid.- FUERZAS ARMADAS.- El pleno del Congreso debate la toma en consideración de una proposición de ley de Vox que plantea reformar la ley para que las fuerzas armadas apoyen a las fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado en la lucha contra la inmigración ilegal, y dos mociones, del PP y Vox, sobre la crisis migratoria que atraviesa Ceuta. Congreso. (Texto)

18:30h.- Madrid.- DEFENSA GEOESTRATEGIA.- Presentación del informe Panorama Estratégico 2026, publicado por el Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE). Sede CESEDEN. Paseo de la Castellana, 61.

SOCIEDAD

16:00 Madrid.- SOCIEDAD DEPENDENCIA.- El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, se reúne con la actriz y presidenta de la Plataforma Dorada, Assumpta Serna, en la sede del Ministerio.

18:30h.- Sevilla.- VIOLENCIA MACHISTA.- La ministra de Igualdad, Ana Redondo, mantiene encuentros de trabajo con asociaciones especializadas y responsables operativos en materia de violencia de género, en el marco de la preparación y seguimiento del Comité de Crisis, en la sede de la Delegación del Gobierno en Andalucía.

Madrid.- RESERVA AGUA.- El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico actualiza como cada martes los datos correspondientes a la reserva hídrica en los embalses españoles. (Texto)

Madrid.- SENADO DANA.- Reunión de la Mesa de la Comisión de Investigación sobre las circunstancias que influyeron en la DANA de Valencia del 29 de octubre de 2024. (Acuerdo de nuevas comparecencias)(al terminar el pleno).

CULTURA Y TENDENCIAS

Madrid.- PREMIO POESÍA.- El jurado, designado por el Ministerio de Cultura, falla el Premio Nacional de Poesía. (Texto)

19:00h.- Madrid.- CULTURA DRAG.- Encuentro 'Drag: Cultura Orgullosa' en el que participa el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, y la presidenta de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intersexuales y más. Teatro María Guerrero. C/ Tamayo y Baus, 4.

20:00h.- Madrid.- MODA MADRID.- La firma Palomo celebra el décimo aniversario de su nacimiento con un desfile que promete ser una oda al imaginario de su creador Alejandro Gómez Palomo. Rosaleda del Parque del Oeste. (Texto)(Vídeo)

21:30h.- Sevilla.- BIENAL FLAMENCO.- Espectáculo 'Pizarra' de Rancapino Chico en la Bienal de Flamenco. Real Alcázar.

21:30h.- Oviedo.- MÓNICA NARANJO.- Concierto de la cantante Mónica Naranjo dentro de su gira 'Greatest Hits Concerts'. Recinto de La Ería.

22:30h.- Sevilla.- BIENAL FLAMENCO.- Espectáculo homenaje a Isabel Bayón en la Bienal de Flamenco. Teatro Central.

EFE

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