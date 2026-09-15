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Ponen en marcha una operación para detectar migrantes que trabajan ilegalmente en Ceuta

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Ceuta, 15 sep (EFE).- La Guardia Civil, la Policía Nacional y la Inspección de Trabajo en Ceuta han puesto en marcha un operativo para detectar la mano de obra ilegal que se está produciendo en la ciudad a raíz de la entrada masiva producida los días 30 y 31 de julio.

Los agentes han tenido constancia, sobre todo a través de la denuncia pública efectuada por la Confederación de Empresarios, de que muchos de los migrantes que entraron en la ciudad autónoma están trabajando de forma indebida.

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Entre estas personas hay muchos antiguos transfronterizos -término que se utilizaba para los marroquíes que entraban diariamente a trabajar en la ciudad- que han aprovechado la entrada para volver a acceder y poder recuperar sus antiguos empleos, según han informado a EFE fuentes policiales.

Este martes se ha puesto en marcha una operación sobre el incumplimiento de los derechos de los trabajadores que cuenta con participación de agentes de Guardia Civil, Policía Nacional y Local, además de la Inspección de Trabajo.

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La intención es llevar a cabo diferentes inspecciones en lugares donde se tiene constancia de que pueden estar empleando ilegalmente a estos migrantes que carecen de cualquier tipo de documentación para trabajar legalmente en España.

La policía ha constatado que muchos de estos migrantes se ocultan en viviendas a cambio del pago de un alquiler, siempre de forma fraudulenta.

El sector de la construcción en Ceuta trasladaba este domingo en un comunicado su "preocupación" ante una serie de circunstancias que les hacen sospechar de que se están haciendo obras con mano de obra no regularizada, acciones que, de prolongarse en el tiempo, podrían afectar de manera significativa a la actividad de empresas y autónomos y al empleo.

La Asociación de Empresarios de la Construcción de Ceuta ha advertido de que ha detectado un "incremento considerable de pequeñas obras y reformas de viviendas particulares.

La realización de trabajos durante horarios nocturnos, la aparición y acumulación de escombros en lugares donde anteriormente no se producían, así como determinadas dificultades o cambios en la demanda habitual de suministro de materiales básicos son algunos de los indicios que han generado esta preocupación. EFE

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