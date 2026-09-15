Perú presenta a su "mejor generación" del tenis peruano antes de enfrentar a Paraguay

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Lima, 14 sep (EFE).- Perú presentó este lunes al equipo de tenis, encabezado por Ignacio Buse (número 35 de la ATP), que enfrentará el próximo fin de semana a Paraguay en Lima por el pase a los Qualifiers del Grupo Mundial I 2027 de la Copa Davis con el entusiasmo de tener a "la mejor generación del tenis peruano de la historia", según las palabras de su capitán, Luis Horna.

El equipo de Perú está integrado por Buse, campeón del ATP 500 Hamburgo y del ATP 250 Winston Salem; Gonzalo Bueno (172 ATP), Juan Pablo Varillas (190 ATP), Alexander Merino (221 ATP) y Arklon Huertas del Pino (234).

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En una rueda de prensa, el capitán del equipo bicolor aseguró que "esta va a ser la mejor generación del tenis peruano de la historia, sin ninguna duda", debido a que "esta generación, por la edad y los números, es mejor que la nuestra", dado que el mismo Horna formó parte del equipo hace 19 años junto a Iván Miranda.

"Nos fue bien en Copa Davis, tenemos una hazaña en 2007 que fue espectacular; pero estoy seguro que este equipo nos dará alegrías iguales o mayores", afirmó el extenista profesional.

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"Estoy seguro que este equipo nos va a dar alegrías mayores a lo que Copa Davis se refiere. Pero, en carreras individuales, esta, para mí, va a ser la mejor generación del tenis peruano de la historia, sin lugar a dudas. Tengo esa confianza y lo digo con total convencimiento", subrayó Horna.

Por su parte, Buse contó que cuando está fuera del país, trata de mencionar a Perú como lo más importante.

"Por donde me fijo, siempre hay un peruano; pero trato de dejarlo un poco de lado y enfocarme en mi juego. Siempre se vive un ambiente muy lindo y espero que esta serie pueda ser igual", dijo la actual raqueta número uno de Perú.

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En tanto, Varillas expresó que siempre defendió los colores de su país "de la mejor manera y lo mejor que pude" y resaltó que han mejorado mucho todos los integrantes del equipo.

"Ignacio y Gonzalo son la base del equipo. Yo trato de sumar mucho, adentro o afuera, porque si ganan ellos, ganamos todos", afirmó.

El equipo peruano recibirá el próximo viernes 18 y sábado 19 a su similar de Paraguay en la serie de disputarán en el Jockey Club, en Lima.

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Por su parte, el equipo paraguayo estará conformado por Daniel Vallejo (60 ATP), Martín Vergara, Hernando Escurra y Álvaro Frutos, con la dirección del capitán Paulo Carvallo. EFE