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Perú presenta a su "mejor generación" del tenis peruano antes de enfrentar a Paraguay

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Lima, 14 sep (EFE).- Perú presentó este lunes al equipo de tenis, encabezado por Ignacio Buse (número 35 de la ATP), que enfrentará el próximo fin de semana a Paraguay en Lima por el pase a los Qualifiers del Grupo Mundial I 2027 de la Copa Davis con el entusiasmo de tener a "la mejor generación del tenis peruano de la historia", según las palabras de su capitán, Luis Horna.

El equipo de Perú está integrado por Buse, campeón del ATP 500 Hamburgo y del ATP 250 Winston Salem; Gonzalo Bueno (172 ATP), Juan Pablo Varillas (190 ATP), Alexander Merino (221 ATP) y Arklon Huertas del Pino (234).

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En una rueda de prensa, el capitán del equipo bicolor aseguró que "esta va a ser la mejor generación del tenis peruano de la historia, sin ninguna duda", debido a que "esta generación, por la edad y los números, es mejor que la nuestra", dado que el mismo Horna formó parte del equipo hace 19 años junto a Iván Miranda.

"Nos fue bien en Copa Davis, tenemos una hazaña en 2007 que fue espectacular; pero estoy seguro que este equipo nos dará alegrías iguales o mayores", afirmó el extenista profesional.

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"Estoy seguro que este equipo nos va a dar alegrías mayores a lo que Copa Davis se refiere. Pero, en carreras individuales, esta, para mí, va a ser la mejor generación del tenis peruano de la historia, sin lugar a dudas. Tengo esa confianza y lo digo con total convencimiento", subrayó Horna.

Por su parte, Buse contó que cuando está fuera del país, trata de mencionar a Perú como lo más importante.

"Por donde me fijo, siempre hay un peruano; pero trato de dejarlo un poco de lado y enfocarme en mi juego. Siempre se vive un ambiente muy lindo y espero que esta serie pueda ser igual", dijo la actual raqueta número uno de Perú.

En tanto, Varillas expresó que siempre defendió los colores de su país "de la mejor manera y lo mejor que pude" y resaltó que han mejorado mucho todos los integrantes del equipo.

"Ignacio y Gonzalo son la base del equipo. Yo trato de sumar mucho, adentro o afuera, porque si ganan ellos, ganamos todos", afirmó.

El equipo peruano recibirá el próximo viernes 18 y sábado 19 a su similar de Paraguay en la serie de disputarán en el Jockey Club, en Lima.

Por su parte, el equipo paraguayo estará conformado por Daniel Vallejo (60 ATP), Martín Vergara, Hernando Escurra y Álvaro Frutos, con la dirección del capitán Paulo Carvallo. EFE

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