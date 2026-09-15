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Patxi López asegura que "la seriedad del PNV se resiente" con sus afirmaciones sobre Ceuta

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Madrid, 15 sep (EFE).- El portavoz socialista en el Congreso, Patxi López, ha asegurado este martes que "la seriedad del PNV se resiente" cuando se "hace eco de teorías de la conspiración" sobre la crisis migratoria de Ceuta.

López se ha expresado de esta manera en una rueda de prensa en la Cámara, tras ser preguntado por unas declaraciones del presidente del PNV, Aitor Esteban, quien el pasado domingo declaró que "el Gobierno está desbordado" tras la entrada de miles de migrantes a Ceuta y apuntó a la posibilidad de que "Marruecos le esté chantajeando".

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En ese sentido López se ha referido a la entrevista del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ayer en La Sexta, cuando a su juicio defendió algo que es "evidente", que "no hay chantaje" de Marruecos.

El socialista ha criticado a quienes proponen soluciones "fáciles" a problemas que son "complejos" y a los que defienden que hubiera sido mejor una intervención del ejército porque, según ha subrayado, una acción armada hubiera causado muchos más fallecidos.

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"Hablar es gratis y algunos hablan sin conocimiento", ha dicho.

López ha insistido en el que su partido y el Gobierno están comprometidos con Ceuta y ha considerado que el plazo establecido por Pedro Sánchez para estabilizar la situación en Ceuta a final de año es "más que cumplible".

Ha defendido las medidas aprobadas por el Ejecutivo y recogidas en un real decreto que mañana se someterá a votación en el Congreso para ser convalidado porque "toca todos los palos" y da una "respuesta integral" a la situación.

El portavoz también ha criticado al PP por emprender una "carrera para ser más ultra que Vox" y ha ironizado con la "casualidad" de que "los primeros contratos" para la acogida de migrantes que viven en la ciudad hayan sido adjudicados "a familiares de políticos" populares. EFE

(Foto) (Vídeo)

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