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Montevideo City se sube a lo más alto del Clausura y ya piensa en la Sudamericana

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Montevideo, 14 sep (EFE).- Montevideo City Torque se subió este lunes a lo más alto del Torneo Clausura uruguayo al vencer por 3-1 a Liverpool en un encuentro enmarcado en la sexta jornada, y ya piensa en el encuentro que disputará con el peruano Cienciano por un lugar en las semifinales de la Copa Sudamericana.

Un tanto del argentino Brian Gutiérrez y dos de Nahuel da Silva sellaron el triunfo de los dirigidos por Marcelo Méndez, que reservaron varios titulares para el jueves y saltaron al campo con varios habituales suplentes.

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Con este resultado, Montevideo City Torque llegó a 15 unidades y superó en la clasificación a su rival de turno, que quedó segundo con 13 enteros. Además, los Ciudadanos aún tienen pendiente el encuentro de la primera fecha ante Peñarol y una eventual victoria allí podría despegarlos aún más de sus perseguidores.

No obstante, primero deberán pensar en la Copa Sudamericana, certamen en el que deberán remontar en casa una desventaja de dos goles para poder meterse entre los cuatro mejores.

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Este fin de semana, Peñarol sumó una nueva victoria en el Torneo Clausura y se mantuvo en lo más alto de la Tabla Anual acumulada, mientras que Nacional dejó puntos otra vez y prácticamente se despidió de la posibilidad de ser bicampeón uruguayo.

El Aurinegro derrotó por 3-1 a Albion con anotaciones de Leonel Jaime, Lucas Ferreira y Roberto Fernández. De esta forma sumó su segunda victoria al hilo y llegó a nueve puntos, pocos días después de que una pena impuesta por la Asociación Uruguaya de Fútbol le quitara uno.

Asimismo, Peñarol lidera la tabla anual con 52 unidades, las mismas que tiene Racing y tres más que las que suma Deportivo Maldonado, que perdió por 1-0 ante Defensor Sporting.

Nacional, por su parte, igualó 1-1 con Montevideo Wanderers en un juego que comenzó ganando con un tanto de Maximiliano Silvera y le empataron pasados los 90 minutos gracias a un gol de Santiago Benítez.

En los restantes resultados de la fecha, Cerro venció por 1-3 a Progreso, Juventud y Danubio igualaron 1-1, Racing derrotó por 3-2 a Boston River y Cerro Largo empató 0-0 con Central Español. EFE

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