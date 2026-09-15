Marian Otamendi (WFS): "En el fútbol, con tanto ego masculino, la mujer aportaría empatía"

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Madrid, 15 sep (EFE).- La cofundadora y consejera delegada de World Football Summit (WFS), Marian Otamendi, se mostró convencida este martes de que en el mundo del fútbol, donde hay "tanto ego masculino y tanta sangre", si hubiera más mujeres directivas, estas aportarían "un espíritu mucho más colaborativo y una empatía" que beneficiarían a este deporte.

Otamendi transmitió este mensaje en la apertura de la décima edición del WFS, foro dedicado a la industria del fútbol mundial, que se celebra durante dos días en La Nave de Madrid y en cuya sesión inaugural estuvo acompañado por el presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Manuel Rodríguez Uribes.

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Para la CEO de WFS, la mujer es una de las "dos grandes ausentes" en el fútbol, junto con la discapacidad, por lo que hizo un llamamiento a incrementar la presencia de la mujer en los puestos de decisión.

"Estamos totalmente ausentes. Nosotras no mandamos, en general en el deporte", abundó Otamendi, quien recordó que de los veinte clubes de Primera División, sólo hay una presidenta, la del Celta de Vigo, Marián Mouriño; en diez de ellos no hay ninguna mujer en la junta directiva; y la única mandataria entre en todas las federaciones es Elisa Aguilar, en baloncesto.

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A su juicio, es una situación que hay que reparar, porque una mayor presencia femenina sería muy positiva: "En el fútbol, donde hay tanto ego masculino, tanta sangre y tanta lucha, la llegada de la mujer aportaría un espíritu mucho más colaborativo, una empatía de la que el fútbol se beneficiaría".

Otamendi también reclamó una mayor atención para las personas con discapacidad y que “se visibilice más en el fútbol”, porque -añadió- “lo que no se ve no existe”.

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Rodríguez Uribes convino con la directiva de WFS en que “queda mucho por hacer” en materia de la mujer en el fútbol y en el deporte, así como en la inclusión, pero valoró que “se está haciendo ese camino”.

El presidente del CSD puso el acento en las medidas adoptadas para favorecer la conciliación y la maternidad de las jugadoras, lo que enmarcó en “la visión del fútbol femenino de situar los derechos en el centro”.

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“La industria del fútbol sólo se entiende si incorpora lo tangible, lo cualitativo. Si perdemos de vista los valores del fútbol, es otro tipo de cosa lo que hacemos”, señaló Rodríguez Uribes.

Otamendi apuntó que otro de los grandes retos del fútbol en la próxima década es que siga creciendo como industria, pero “siempre con el fan en el centro”. “Si nos olvidamos de él, nos habremos cargado el fútbol y habrá acabado el negocio”, advirtió. EFE

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