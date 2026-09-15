La Cámara de España revisa dos décimas al alza su previsión de crecimiento, hasta el 2,5 %

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Madrid, 15 sep (EFE).- La Cámara de Comercio de España ha revisado dos décimas al alza su previsión de crecimiento para la economía en 2026, hasta el 2,5 %, debido a la fortaleza del consumo privado y al dinamismo de las exportaciones de servicios, mientras que eleva cinco décimas la de inflación media, hasta el 3,2 %.

Según explica la Cámara en un comunicado remitido este martes, la demanda nacional continuará siendo el principal motor de la economía durante lo que queda de año, con una aportación al crecimiento del PIB de 2,9 puntos porcentuales en 2026, mientras que el sector exterior restará cuatro décimas.

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Así, la Cámara prevé que el consumo de los hogares aumente el 2,7 % en 2026 (dos décimas menos que en las anteriores previsiones), gracias al dinamismo mostrado por el mercado laboral, con un pronóstico de que la ocupación aumente un 2,3 % este año (siete décimas más de lo estimado en marzo).

Ello supondrá la creación de 480.000 empleos y que la tasa de paro continúe descendiendo, con la previsión de que cierre 2026 en el 9,7 % de la población activa, indican las mismas fuentes.

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Respecto a la inversión empresarial, se espera un incremento del 4,5 % en 2026, con un aumento del 3,3 % la destinada a bienes de equipo y productos de propiedad intelectual y del 4,9 % en el caso de la inversión en construcción.

La Cámara de España ha revisado al alza sus expectativas de inflación para 2025, hasta el 3,2 %, cinco décimas más que en la previsión anterior, mientras que sitúa la subyacente en el 2,8 %.

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En un comunicado reconoce que la inflación constituye "una de las variables más sensibles a la evolución del escenario geopolítico" debido al encarecimiento de determinados alimentos y de los productos energéticos refinado, a lo que se suma "la retirada progresiva de buena parte de las medidas extraordinarias adoptadas por el Gobierno para contener la escalada de los precios".

Las previsiones para el sector exterior se revisan ligeramente a la baja debido al deterioro del entorno económico global y a la posible desaceleración del comercio internacional, por lo que se espera que las exportaciones crezcan un 1,4 % y las importaciones, un 2,2 %.

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Para 2027, la Cámara ha reducido ligeramente su previsión, desde el 2 % hasta el 1,9 %, como consecuencia del deterioro del entorno internacional y de la elevada incertidumbre.

El escenario central apunta, por tanto, a una desaceleración gradual, aunque el ritmo de avance aún será significativo, indican las citadas fuentes, que remarcan que esta evolución se producirá en un contexto de crecimiento moderado, frágil y desigual entre áreas geográficas. EFE

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