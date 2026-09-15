José Álberto: "Vamos a Barcelona a intentar ser valientes"

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Santander, 15 sep (EFE).- El entrenador del Racing de Santander, José Alberto López, aseguró que su equipo afronta con "muchísima ilusión" la visita de este miércoles al FC Barcelona y que acudirá al Spotify Camp Nou con la intención de "ser valientes", mantener su identidad y tratar de poner en dificultades al conjunto azulgrana.

"Nosotros vamos a Barcelona a intentar ser valientes, ser reconocibles y ser un Racing atrevido como el que vemos siempre, sabiendo que va a haber momentos en los que vamos a tener que sufrir", manifestó José Alberto en la rueda de prensa previa al encuentro ante el líder de la clasificación.

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El preparador asturiano destacó la ilusión que supone medirse al Barcelona. "Todos hemos soñado desde pequeños con jugar partidos como el de mañana, en escenarios como el de mañana", dijo.

"Tenemos muchísima ilusión en hacer un gran partido, en poner las cosas difíciles y en venir para Santander con puntos, intentando buscar la victoria, que es lo que pretendemos en todos los escenarios a los que vamos", confesó además.

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En el plano táctico, José Alberto subrayó que el Barcelona maneja "todos los registros para poder hacer daño" en ataque y que también somete a sus rivales con la intensidad de su presión tras pérdida.

"Es un equipo que parece que nunca te da descanso, nunca te da respiro", aseveró.

Al ser preguntado por el estado de forma de Lamine Yamal, el entrenador del Racing apuntó que "cualquier jugador puede tener una acción determinante en el partido y marcar la diferencia".

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Asimismo, declaró que, a nivel colectivo, el Barcelona de Hansi Flick "tiene muchos automatismos y muchos mecanismos". "Es un equipo muy coral", apostilló.

En cuanto a los posibles cambios en el once ante la acumulación de partidos, José Alberto explicó que tomará las decisiones en función del rendimiento de sus futbolistas y recalcó que "en este equipo no hay jugadores titulares y suplentes, hay rendimientos".

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Respecto al inicio liguero del conjunto cántabro, el técnico se mostró "contento por la situación", después de que el Racing haya sumado siete de los 15 puntos disputados hasta la fecha.

"Lo importante no es cómo estamos en la jornada 5, lo importante es cómo estemos en la jornada 38", concluyó. EFE

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(foto) (vídeo)