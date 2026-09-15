Espana agencias

José Álberto: "Vamos a Barcelona a intentar ser valientes"

Guardar

Santander, 15 sep (EFE).- El entrenador del Racing de Santander, José Alberto López, aseguró que su equipo afronta con "muchísima ilusión" la visita de este miércoles al FC Barcelona y que acudirá al Spotify Camp Nou con la intención de "ser valientes", mantener su identidad y tratar de poner en dificultades al conjunto azulgrana.

"Nosotros vamos a Barcelona a intentar ser valientes, ser reconocibles y ser un Racing atrevido como el que vemos siempre, sabiendo que va a haber momentos en los que vamos a tener que sufrir", manifestó José Alberto en la rueda de prensa previa al encuentro ante el líder de la clasificación.

PUBLICIDAD

El preparador asturiano destacó la ilusión que supone medirse al Barcelona. "Todos hemos soñado desde pequeños con jugar partidos como el de mañana, en escenarios como el de mañana", dijo.

"Tenemos muchísima ilusión en hacer un gran partido, en poner las cosas difíciles y en venir para Santander con puntos, intentando buscar la victoria, que es lo que pretendemos en todos los escenarios a los que vamos", confesó además.

PUBLICIDAD

En el plano táctico, José Alberto subrayó que el Barcelona maneja "todos los registros para poder hacer daño" en ataque y que también somete a sus rivales con la intensidad de su presión tras pérdida.

"Es un equipo que parece que nunca te da descanso, nunca te da respiro", aseveró.

Al ser preguntado por el estado de forma de Lamine Yamal, el entrenador del Racing apuntó que "cualquier jugador puede tener una acción determinante en el partido y marcar la diferencia".

Asimismo, declaró que, a nivel colectivo, el Barcelona de Hansi Flick "tiene muchos automatismos y muchos mecanismos". "Es un equipo muy coral", apostilló.

En cuanto a los posibles cambios en el once ante la acumulación de partidos, José Alberto explicó que tomará las decisiones en función del rendimiento de sus futbolistas y recalcó que "en este equipo no hay jugadores titulares y suplentes, hay rendimientos".

Respecto al inicio liguero del conjunto cántabro, el técnico se mostró "contento por la situación", después de que el Racing haya sumado siete de los 15 puntos disputados hasta la fecha.

"Lo importante no es cómo estamos en la jornada 5, lo importante es cómo estemos en la jornada 38", concluyó. EFE

aas/ppc/cmm

(foto) (vídeo)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La boda de lady Amelia Windsor pone el foco en Guillermo y Kate: Harry y Meghan, fuera de la lista de invitados

La nieta del duque de Kent se casará con Ollie Lewis en mayo de 2027 y habría optado por no invitar a los duques de Sussex para evitar un conflicto

La boda de lady Amelia Windsor pone el foco en Guillermo y Kate: Harry y Meghan, fuera de la lista de invitados

Receta de arroz con acelgas o arròs amb bledes, el guiso ‘viudo’ típico de la cocina valenciana que es fácil de preparar y muy reconfortante

Este tradicional arroz caldoso se prepara en una cazuela, partiendo de un sofrito con verduras al que añadiremos arroz, patata y alubias blancas

Receta de arroz con acelgas o arròs amb bledes, el guiso ‘viudo’ típico de la cocina valenciana que es fácil de preparar y muy reconfortante

Alejandro Lox, piloto de avión: “En aviación hay una norma muy importante. Si un pasajero no vuela, su equipaje tampoco”

Este protocolo puede retrasar durante varios minutos el despegue del avión, pues es necesario buscar y retirar la maleta facturada de la bodega

Alejandro Lox, piloto de avión: “En aviación hay una norma muy importante. Si un pasajero no vuela, su equipaje tampoco”

La ofensiva contra el crimen organizado en Suecia que ha marcado las elecciones: “Usaremos todo el poder de la sociedad contra las bandas”

En la mayoría de Europa, la mayoría de estos discursos se vinculan y favorecen a los partidos de extrema derecha. En Suecia, en cambio, han ganado los socialdemócratas con propuestas de seguridad

La ofensiva contra el crimen organizado en Suecia que ha marcado las elecciones: “Usaremos todo el poder de la sociedad contra las bandas”

Encuentran en un yacimiento de Teruel los primeros fósiles de ‘Diplodocus’ fuera de Estados Unidos

Este dinosaurio es uno de los más reconocidos de la cultura popular y ha pasado a convertirse en un símbolo de la paleontología mundial

Encuentran en un yacimiento de Teruel los primeros fósiles de ‘Diplodocus’ fuera de Estados Unidos
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La ofensiva contra el crimen organizado en Suecia que ha marcado las elecciones: “Usaremos todo el poder de la sociedad contra las bandas”

La ofensiva contra el crimen organizado en Suecia que ha marcado las elecciones: “Usaremos todo el poder de la sociedad contra las bandas”

Los giros geopolíticos de Argelia que cambian el escenario del norte de África: acuerdos con EEUU, pactos con vecinos y relaciones rotas con Emiratos

La Audiencia Nacional investigará la gestión del delegado del Gobierno en Ceuta como parte de la causa por la entrada masiva de migrantes

Los mecánicos coinciden: así debes cuidar de tu coche para evitar averías de más de 10.000 euros

Pablo Fernández se presenta a liderar la lista de Podemos en las elecciones al Ayuntamiento de Madrid: “Una candidatura que pare los pies a Almeida y a los poderosos”

ECONOMÍA

Virginia López, abogada laboralista: “Se puede cambiar la legislación para que la jornada partida deje de ser la opción barata y cómoda”

Virginia López, abogada laboralista: “Se puede cambiar la legislación para que la jornada partida deje de ser la opción barata y cómoda”

España amortigua el golpe del gas gracias a las renovables, pero no logra contener su impacto en la factura: la luz toca máximos desde 2023

El INE confirma la subida del IPC al 4,3% en agosto tras un repunte del 21,3% en gasolina y diésel

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas 15 de septiembre

La pensión de viudedad, en el punto de mira: proponen limitarla cuando se cobra un sueldo y aumentarla al llegar a la jubilación

DEPORTES

Toto Wolff revela los cambios que se plantea la FIA en el Madring de F1 tras las críticas de los pilotos: “Están totalmente abiertos a diferentes posibilidades”

Toto Wolff revela los cambios que se plantea la FIA en el Madring de F1 tras las críticas de los pilotos: “Están totalmente abiertos a diferentes posibilidades”

El Rayo Vallecano ya puede volver a casa: la Comunidad de Madrid levanta el cierre del estadio y ya hay fecha para el próximo partido en Vallecas

El “coste cero” de Ayuso y Almeida para la Fórmula 1 en Madrid “no existe”, pero se puede amortizar de “cuatro a cinco años”, según un experto en economía

Fórmula 1: en qué posición quedó Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos

El ‘paquete’ que perdió el miedo a caer y ha ganado la Vuelta a España: Enric Mas logra el mayor éxito de su carrera en el momento más inesperado