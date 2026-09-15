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El Gobierno aprueba la mayor inversión de la historia en aeropuertos con 13.000 millones

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Madrid, 15 sep (EFE).- El Gobierno ha aprobado este martes el Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) para el periodo 2027-2031 que contempla la mayor inversión de la historia en toda la red de aeropuertos españoles de Aena de cerca de 13.000 millones de euros.

España pone en marcha "uno de los mayores procesos de inversión y transformación de su red aeroportuaria”, ha destacado el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

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El documento establece, asimismo, un marco tarifario para los próximos cinco años que contempla "prácticamente una congelación" de la tarifa aeroportuaria media con una subida de "apenas" tres céntimos de euro por pasajero al año (un 0,33 %), tras lo cual, nuestras tarifas aeroportuarias seguirán siendo "las más competitivas de Europa, porque es evidente que el incremento es muy contenido", ha detallado Puente.

En cuanto al plan de inversiones, de los cerca de 13.000 millones de euros de inversión que se va a movilizar durante próximos cinco años en los aeropuertos españoles, 9.991 millones corresponden a inversión regulada, es decir, aquella que está directamente vinculada a la actividad aeronáutica.

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A esto se suman los otros cerca de 3.000 de inversión no regulada que es la que Aena realiza fuera de ese ámbito regulado, normalmente vinculada a actividades comerciales.

Puente ha subrayado que el DORA III “supone un salto inversor”, ya que el nuevo plan recoge el mayor volumen de inversiones aeroportuarias de las últimas décadas.

De hecho, los casi 10.000 millones de euros de inversión regulada prevista para este quinquenio suponen una media de cerca de 2.000 millones al año frente a los 450 millones del DORA II para el periodo 2022-2026 y 440 millones en el DORA I para el quinquenio 2017-2021.

De los cerca de 10.000 millones de euros de inversión regulada hasta 2031, una parte se destinan a ampliar, modernizar y transformar las infraestructuras aeroportuarias y así 2.851 millones son para edificios de terminales y 937 millones para campo de vuelos.

Asimismo, más de 1.650 millones se destinan al refuerzo de la seguridad; cerca de 660 millones servirán para potenciar la intermodalidad y para avanzar en la descarbonización e impulsar la sostenibilidad del sistema aeroportuario, y casi 400 millones, para mejorar los sistemas de transporte de equipajes.

Además, a estas cantidades se suman los más de 3.240 millones de euros para el mantenimiento y conservación de la red de Aena.

El ministro ha hecho hincapié en que el nuevo plan inversor para los próximos cinco años permitirá, en definitiva, modernizar los aeropuertos, con la mejora de la experiencia de los pasajeros como prioridad.

De hecho, el 19 % de la inversión regulada (unos 1.859 millones de euros) se destinarán a impulsar la calidad de las infraestructuras y a la mejora de los espacios aeroportuarios, facilitando los procesos de embarque, optimizando los controles de seguridad y pasaportes, aumentando la accesibilidad y mejorando los flujos de viajeros.

En este contexto, Puente ha defendido la necesidad de transformar y preparar el sistema aeroportuario español para responder a la demanda futura, teniendo en cuenta que está previsto que la red supere los 358 millones de pasajeros en 2031.

Respecto al reparto territorial de la inversión prevista, en Madrid-Barajas, asciende a 4.477 millones de euros; en Cataluña, a 1.962 millones, de los que 1.765 millones corresponden a Barcelona-El Prat.

En Canarias, el DORA III contempla 1.807 millones de euros con inversiones distribuidas entre los distintos aeropuertos del archipiélago, y, en la Comunitat Valenciana, más de 1.270 millones, de los que 868 millones corresponden a Alicante-Elche y 400 millones a Valencia.

En Baleares, la inversión supera los 1.000 millones de euros, con actuaciones en Palma de Mallorca, Ibiza, Menorca y Son Bonet, y, en Málaga-Costa del Sol, los 830 millones de euros.

Este DORA "no es la suma de grandes proyectos aislados. Es una transformación del conjunto de nuestra red aeroportuaria y esa transformación llega a todo el territorio. Este no es un plan para dos o tres grandes aeropuertos. Es un plan para España”, ha remarcado el ministro.

Las inversiones que se van a movilizar durante los próximos cinco años no se financian con cargo a los Presupuestos Generales del Estado (PGE), sino con los ingresos del propio sistema aeroportuario español gestionado por la empresa pública Aena, dependiente del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, ha explicado. EFE

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