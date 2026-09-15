El Celta examina sus dudas en el debut europeo ante el Omonia

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Vigo, 15 sep (EFE).- Sin victorias en Liga transcurridas seis jornadas, mermado por la baja de Iago Aspas y las molestias que arrastraban Aleix Febas, Jones El-Abdellaoui y Borja Iglesias, el Celta encara el debut europeo ante el modesto Omonia con la necesidad de sumar un convincente triunfo para disipar las dudas que está mostrando en este arranque de curso.

La defensa del balón parado sigue siendo el mayor problema del equipo de Claudio Giráldez. El pasado domingo, ante el Málaga, volvió a ceder dos puntos en la recta final del encuentro tras un desajuste defensivo en un córner a favor del rival.

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El último partido liguero, no obstante, también permitió ver brotes verdes en un equipo que apenas sufrió estando en bloque bajo y logró que no le hicieran daño con los balones a la espalda de la defensa, especialmente en el costado de Marcos Alonso. Además, el Celta fue capaz de generar peligro con sus rápidas transiciones, una de sus grandes armas desde la llegada de Giráldez al banquillo.

Consciente de la importancia del duelo del próximo sábado contra el Racing de Santander, en la séptima jornada de LaLiga EA Sports, el técnico gallego hará muchas rotaciones en su once, empezando por la portería, donde el turco Altay Bayindir se estrenará como titular.

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Javi Rodríguez, que encadena tres suplencias, y el sueco Carl Starfelt apuntan a una línea defensiva en la que se podría mantener el uruguayo Sebastián Cáceres para acelerar su adaptación al sistema.

Álvaro Núñez y Javi Galán tienen muchas opciones de ocupar las bandas, mientras que el joven Hugo Burcio podría acompañar a Febas en la medular si Giráldez decide forzar la reaparición del exfutbolista del Elche. En caso contrario, Moriba se mantendría en el doble pivote.

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Enfrente estará el Omonia, una de las cenicientas de la Liga Europa, que cayó en la previa de la Liga de Campeones ante el Kairat Almaty de Kazajistán y después sacó su billete para la segunda competición continental tras vencer a Lincoln de Gibraltar y Sint-Truidense de Bélgica.

Sin estrellas reconocibles, el equipo dirigido por el noruego Henning Berg apuesta por un juego directo que no beneficia demasiado al Celta, que también tendrá que tener cuidado con el balón parado, porque ahí el campeón chipriota tiene otro de sus puntos fuertes con el sueco, de origen bosnio, Muamer Takkovic y el delantero francés Loïs Diony.

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El gran dominador de la liga chipriota en los últimos años se mantiene invicto en la competición doméstica con dos empates, el último de ellos el pasado sábado ante el Apollon, y una victoria. En Europa también ganó los tres partidos que disputó esta temporada en su estadio: 1-0 al Kairat Almaty, 1-0 al Lincoln y 4-2 al Sint-Truidense.

- Alineaciones probables:

Omonia: Fabiano; Duverne, Coulibaly, Satka, Balkovec; Andreou, Maric; Mayambela, Tankovic, Montnor; Diony.

Celta: Altay Bayindir; Javi Rodríguez, Starfelt, Cáceres; Álvaro Núñez, Moriba o Febas, Burcio, Javi Galán; Jones El-Abdellaoui, Couhaib Driouech y Pablo Durán.

Árbitro: Balázs Berke (Hungría).

Hora: 18.45 horas CET.

Estadio: GSP Stadium, de Nicosia.

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dmg/cmm