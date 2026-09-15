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El Cagliari respalda a Daniel Maldini tras el accidente: "Creemos en su buena fe"

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Roma, 15 sep (EFE).- El presidente del Cagliari, Tommaso Giulini, afirmó este martes que Daniel Maldini pudo haber bebido "dos copas o tres cervezas" antes del accidente de tráfico que sufrió el domingo en Milán, aunque respaldó la versión del futbolista de que no consumió drogas y reiteró que las pruebas dieron negativo.

"Por supuesto, creemos en la buena fe del chico, que jura y perjura que no ha consumido ningún tipo de sustancia, salvo, como os decía, haber bebido quizá dos copas o tres cervezas, algo que evidentemente también se refleja en el resultado", dijo el dirigente.

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"Obviamente, no es un valor con el que se recomiende conducir", matizó, después de asegurar que respecto a ello "no hay mucho más que decir": "Creo que él también lo sabe, la próxima vez que decida ir a un local a beber algo, es mejor que lo haga en taxi, en Uber, o con alguien que conduzca y no beba, o que vuelva a casa andando".

Durante una rueda de prensa celebrada con motivo de una asamblea de la Serie A en Milán, Giulini criticó a algunos medios por publicar una información según la cual el futbolista había dado positivo en una prueba de detección de drogas.

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"Eso, sin duda, nos deja absolutamente atónitos, sorprendidos. Francamente, no entendemos cómo pueden salir noticias de este tipo. A mí me parece que, a día de hoy, los rastros de drogas están más en los periódicos que en otros sitios", subrayó tajante.

"Esto, en nuestra opinión, es muy grave, muy grave, porque ayer por la mañana, inmediatamente, nos hicimos unas pruebas y todas dieron negativo", recalcó.

El accidente tuvo lugar el domingo alrededor de las 05.15 horas en el norte de Milán, cuando el Porsche Carrera 4 que conducía Maldini chocó contra otro vehículo. Seis personas resultaron heridas, aunque ninguna de ellas de gravedad.

El jugador registró valores de 0,91 mg/l en la primera prueba y 0,89 mg/l en la segunda, practicadas en el lugar de los hechos por la Policía, cuando el máximo permitido por ley en Italia es 0,5 /g/l), por lo que se le retiró el carnet de conducir.

El futbolista fue trasladado a un hospital para someterse a varias pruebas y posteriormente recibió el alta, antes de reincoporarse con normalidad a los entrenamientos el lunes.

Maldini había pasado la noche en Milán después de jugar el sábado con el Cagliari contra el Atalanta en Bérgamo, donde marcó de penalti el gol de la victoria de su equipo. EFE

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