"Drag queens" y "kings" reclaman su lugar en las artes escénicas

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Carla P. Gumbau

Madrid, 15 sep (EFE).- La cultura drag reclama su espacio como parte de las artes escénicas con el espectáculo organizado por la FELGTBI y el Ministerio de Cultura 'Drag: Cultura Orgullosa', una gala que esta noche invita a "reconocer el drag como expresión artística parte de nuestra cultura que debe ser protegida e impulsada".

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Así lo ha declarado la presidenta de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intersexuales y más (FELGTBI+), Paula Iglesias, en declaraciones a EFE, al tiempo que ha subrayado el compromiso del Ministerio de Cultura con la cultura drag y ha avanzado que este compromiso "se materializará en el protocolo de actuación que vamos a impulsar conjuntamente".

Esta gala, presentada por Sharonne, se celebra este martes a partir de las 19:00 horas en el Teatro María Guerrero y contará con las actuaciones de Las Fellini, Marina, Gad Yola, Drag Sethlas, Hugáceo Crujiente, Psicosis Gonsales, Estrella Xtravaganza y Marcus Massalami.

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"El drag nos proporciona nuevas formas de entender el mundo e, incluso, de cuestionarnos los estereotipos sociales que nos oprimen a todas. Consigue hacer del mundo un lugar más libre, diverso y colorido, que falta nos hace", sostiene la presidenta.

El drag ha tomado popularidad en los últimos años con la llegada de formatos como el concurso 'Drag Race' a España, una competición que, de acuerdo a la cultura drag, ha extendido la figura de la drag queen como artista.

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"'Drag Race' ha convertido el drag, que era una cosa muy subversiva y muy de los bajos fondos en algo 'mainstream'. Antes vivíamos el ser drags como algo secreto, pero ahora, al menos dentro de la comunidad, el drag no se ve tan ajeno", explica a EFE Estrella Xtravaganza, nombre artístico de Fernando Carretero (Jeréz de la Frontera, 1995) y concursante de la segunda temporada de 'Drag Race España'.

Sin embargo, los espectáculos y las drag queens llevan existiendo desde hace más de cincuenta años, cuando transformistas como Paco España o Pavlovsky se transformaban en las folclóricas como Sara Montiel, Rocío Jurado o Isabel Pantoja para sus espectáculos.

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Psicosis Gonsales, nombre artístico de Norberto Di Giorno (Buenos Aires, 1949), es una de las pioneras en este arte escénico en España, ya que fue de las primeras en crear un personaje propio.

Tanto Psicosis como Estrella, son conscientes de que la sociedad no comprende todavía la diferencia entre travestirse, transformismo y drag queen.

"Durante muchos años se nos ha vendido la idea del transformismo clásico, muy perteneciente a la noche, muy sexualizada y con chistes tremendamente misóginos y sexistas, pero ahora percibimos el drag de manera diferente", sostiene Estrella, quien hace tanto espectáculos en discotecas como cuentacuentos para niños.

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Para Psicosis, quien lleva más de cuarenta años en los escenarios y es considerada "la primera drag" de España por ser la primera en acuñar un personaje propio, la diferencia entre los conceptos no es tan importante, pero sí destaca que la drag "tiene algo por lo que luchar y dejar huella".

Por eso cree que son importantes galas como la de este martes, porque “durante años estuvimos actuando sin que nos reconocieran como artistas, pero ha llegado el momento de darle al drag el lugar que le corresponde, porque no se trata de reconocer a una persona o una generación, se trata de reconocer una forma de expresión artística que lleva muchos años existiendo y que es parte de nuestra cultura”.

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Iglesias sostiene que las artistas drag "tienen nuestro compromiso de que haremos lo posible para que este arte sea respetado, valorado e impulsado como se merece".

Las artistas consideran imprescindible, en este sentido, un impulso económico para poder llegar al gran público, como ocurrió con el espectáculo ‘El Gran Hotel de las Reinas’ del cual Estrella Xtravaganza formó parte. Este show tuvo 96 funciones por toda España, muchas de ellas con las entradas agotadas.

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Esta gala llega además en un momento de aumento de delitos de odio, con un incremento del 8,14% de las agresiones en 2025 con respecto al año anterior, y que no pasa desapercibido por las artistas.

"Hemos conseguido mucho pero no podemos bajar la guardia. Lo veo muy fuerte esto y me da mucho miedo. Las que empezamos todo esto hemos luchado contra muchos prejuicios y es lamentable que tengamos que seguir luchando. Es como un volver a empezar siempre", concluye Psicosis. EFE

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