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Detenido un menor por matar de una puñalada a un joven en Palma

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Palma, 15 sep (EFE).- La Policía Nacional ha detenido en la madrugada de este martes a un menor como presunto autor de la puñalada que mató a un joven de 19 años en la noche del domingo en la barriada palmesana de Son Gotleu.

Según ha informado la Jefatura Superior en un comunicado, el presunto homicida ha sido detenido sobre las 1.00 horas en el parque Orson Welles.

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Los hechos se produjeron el domingo poco antes de las 22.50 horas en la calle Indalecio Prieto, a donde la Policía acudió tras recibir el aviso de que un joven había recibido una cuchillada en el pecho y se encontraba malherido en la vía pública.

Al llegar varias patrullas al lugar encontraron a la víctima asistida por otra persona que trataba de taponar la herida abierta con una camiseta.

El personal desplazado en una ambulancia realizó maniobras de reanimación al herido y le trasladó hasta el hospital Son Espases de la capital balear, donde falleció horas después.

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Los agentes que se hicieron cargo de la investigación recabaron testimonios que coincidían en que el agresor y su víctima habían discutido y acabaron peleándose en un callejón donde el más joven asestó una puñalada a su oponente antes de huir.

Los policías realizaron distintas batidas por la zona pero no localizaron ni al agresor ni el arma homicida, pero continuaron la búsqueda hasta que finalmente esta madrugada localizaron al menor gracias a la descripción de los testigos.

Aunque el presunto homicida estaba indocumentado, los miembros del Grupo de Homicidios de la Policía Nacional confirmaron su identidad y su condición de menor de edad, por lo que han puesto el caso en manos de la Fiscalía de Menores. EFE

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