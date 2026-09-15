Detenido un hombre sin hogar por matar a otro durante una reyerta en Granada

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Granada, 15 sep (EFE).- La Policía Nacional mantiene detenido y en dependencias policiales a un hombre sin hogar arrestado por agredir a otro, al que golpeó el sábado durante una riña y que murió este lunes en un hospital de Granada.

Según han informado a EFE fuentes del cuerpo, que se ha hecho cargo de la investigación, los hechos sucedieron sobre las 21:00 horas del pasado sábado en el distrito Norte de Granada capital.

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Por causas que se desconocen, los dos implicados comenzaron una pelea que dejó malherido a la víctima, que ingresó en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de un centro hospitalario en el que falleció la tarde de este lunes.

Las mismas fuentes han precisado que el agresor fue detenido horas después del suceso, durante la mañana del domingo, y permanece desde entonces en dependencias policiales. Pasará a disposición judicial previsiblemente este miércoles.

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Tanto el detenido como la víctima son dos personas sin hogar que solían dormir en la zona en la que se registró la pelea. EFE

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