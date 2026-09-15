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Cerrado el trasvase Tajo-Segura por una rotura en el canal a su paso por Liétor (Albacete)

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Toledo,15 sep (EFE).- La Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) ha cerrado el trasvase Tajo-Segura debido a la rotura del canal a su paso por el término municipal de Liétor (Albacete).

En un comunicado de prensa, la CHT ha detallado que el trasvase está cerrado desde este lunes, cuando se detectó una rotura en el tramo 2, en concreto en la zona previa a la central hidroeléctrica de Fontanar I.

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Después de la detección inicial, este lunes se ha cerrado el trasvase y se ha vaciado el canal para realizar una "inspección minuciosa" del tramo afectado y valorar de forma precisa los daños existentes.

Así, tras una primera evaluación, la Confederación Hidrográfica del Tajo ha indicado que se han detectado "graves daños" por colapso en los paños de la solera y de los taludes del canal, así como importantes alteraciones en el terreno sobre el que se asientan.

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La Comisión de Explotación del Acueducto Tajo-Segura autorizó en agosto un trasvase de 27 hectómetros cúbicos correspondiente al mes de septiembre.

El trasvase Tajo-Segura, inicialmente planteado en el Plan Nacional de Obras Hidráulicas de 1933 y posteriormente en el 'Anteproyecto General del Aprovechamiento Conjunto de los recursos hidráulicos del Centro y Sureste de España. Complejo Tajo–Segura' de 1967, comenzó su explotación en 1979.

Esta infraestructura hidráulica tiene una longitud de 292 kilómetros y conecta las cuencas del Tajo y del Segura, atravesando las cuencas del Guadiana y del Júcar, en la que utiliza el embalse de Alarcón como elemento de tránsito.

Transporta las aguas de la cabecera del Tajo previamente reguladas en los embalses de Entrepeñas y Buendía y el marco normativo vigente también permite autorizar el trasvase de agua a la cuenca del Guadiana. EFE

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