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Carmen Jorda acerca el automovilismo a las niñas que sueñan con competir en la FORMULA 1

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(Información remitida por la entidad que la firma:)

"Coincidiendo con el regreso de la FORMULA 1 a Madrid, la Head of Alpine F1 Academy ha reunido a jóvenes promesas de entre 7 y 14 años en una jornada junto a Alpine Cars y la Real Federación Española de Automovilismo

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Carmen Jorda, Head of Alpine F1 Academy, ha reunido en Madrid a un grupo de niñas pilotos de entre 7 y 14 años, seleccionadas con la colaboración de la Comisión Mujer y Motor de la Real Federación Española de Automovilismo (RFEDA), para vivir una jornada de inmersión en el universo profesional del motorsport.

La iniciativa se ha celebrado coincidiendo con el FORMULA 1 TAG HEUER GRAN PREMIO DE ESPAÑA 2026 en MADRING, con el objetivo de acercar este deporte desde dentro a niñas que ya han comenzado a competir y ofrecerles referentes y experiencias que les permitan visualizar hasta dónde pueden llegar.

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Después de más de 20 años vinculada a la competición y de haber sido una de las pocas mujeres que logró llegar al entorno de la FORMULA 1, Jorda inicia ahora una etapa centrada en compartir esa experiencia con las que vienen detrás, acompañando el desarrollo del talento femenino desde su actual responsabilidad al frente de Alpine F1 Academy.

"Esta iniciativa junto a Alpine Cars y Carmen Jorda refleja nuestro compromiso por acercar el automovilismo a las nuevas generaciones y ofrecerles la oportunidad de conocerlo desde dentro. Vivir una jornada como esta en Madring puede despertar vocaciones y contribuir a construir un deporte más abierto, diverso y accesible. Para la RFEDA es fundamental impulsar experiencias que conecten a las jóvenes con los valores, las posibilidades profesionales y la emoción de nuestro deporte", explica Manuel Aviñó, presidente de la RFEDA y vicepresidente de la FIA para Europa.

La experiencia comenzó en el Alpine Store Madrid, donde las participantes mantuvieron un encuentro con Jorda, que compartió con ellas su trayectoria, aprendizajes de su carrera y su visión sobre las oportunidades que se abrirán para las mujeres en el automovilismo.

Posteriormente, las jóvenes se trasladaron a MADRING donde pudieron conocer de cerca el escenario que acoge el Gran Premio de España de FORMULA 1.

"Cuando empecé, durante años competí en campeonatos donde era la única chica. Me gustaría que eso cambiara y que las niñas que vienen detrás tengan más referentes y, sobre todo, más oportunidades. Hacerlo además aquí, en el circuito que MADRING ha creado para FORMULA 1, tiene un significado muy especial para mí", explica Jorda.

Tal y como afirma Laura Martín González, presidenta de la Comisión Mujer y Motor de la RFEDA y miembro de la FIA Women in Motorsport Commission: "Acercar el automovilismo a las niñas y jóvenes mediante experiencias reales es esencial para que puedan descubrir que también hay un lugar para ellas en este deporte. Jornadas como la celebrada junto a Alpine y Carmen Jorda ayudan a generar referentes, ampliar horizontes y derribar barreras. Queremos que cada participante se marche sabiendo que, con formación, esfuerzo y oportunidades, puede desarrollar su futuro dentro del mundo del motor".

La jornada se suma a otros proyectos con los que Jorda está trasladando su experiencia a las nuevas generaciones, como su libro infantil On Track to Win: The Carmen Jorda Story y el proyecto audiovisual inspirado en su trayectoria que desarrolla junto a ZAG Studios.

Contacto

Nombre contacto: BELIEVERS.

Descripción contacto: BELIEVERS.

Teléfono de contacto: 672710497

Imágenes

https://static.comunicae.com/photos/notas/1274678/Carmen_Jorda_Crditos__Ivan_Della_Cecca_2_1.jpg

Pie de foto: Carmen Jorda en Alpine Store Madrid

Autor: Ivan Della Cecca

https://static.comunicae.com/photos/notas/1274678/Carmen_Jorda_Crditos__Ivan_Della_Cecca_3.jpg

Pie de foto: Carmen Jorda, Head of Alpine F1 Academy

Autor: Ivan Della Cecca"

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