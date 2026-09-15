Espana agencias

Barcelona condena la actuación de la Policía Nacional por exhibir esteladas

Guardar

Barcelona, 15 sep (EFE).- La Junta de portavoces del Ayuntamiento de Barcelona aprobó este martes una Declaración Institucional impulsada por los republicanos que condena la actuación de la Policía Nacional contra aficionados del FC Barcelona y del CE Europa por exhibir esteladas, la bandera independentista catalana.

La declaración, aprobada con los votos a favor de la amplia mayoría que suman ERC, Junts, PSC y BComú, manifiesta el apoyo a "los aficionados violentados" y reafirma "la condena clara y fehaciente hacia cualquier cántico y/o expresión de catalanófoba en cualquier acontecimiento deportivo, cultural, social o público de cualquier índole".

PUBLICIDAD

Insta a las autoridades estatales competentes a "proteger el derecho a la libertad de expresión en los recintos deportivos, garantizando que ninguna instrucción política, policial ni particular impida mediante censura previa la exhibición de banderas esteladas ni de cualquier otro símbolo político por el hecho de serlo".

También pide al Ayuntamiento de Barcelona que solicite al Gobierno que el Defensor del Pueblo inicie "una investigación monográfica sobre las actuaciones discriminatorias" de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado "ante su falta de neutralidad y la eventual existencia de grupos organizados de ideología autoritaria, racista, xenófoba o contraria a los principios democráticos y a los derechos fundamentales".

PUBLICIDAD

La declaración llega después de los incidentes registrados el 23 de agosto en el estadio Martínez Valero, durante el partido entre el Elche CF y el FC Barcelona, cuando forofos barcelonistas denunciaron la retirada de esteladas antes de acceder al recinto, así como después de los hechos ocurridos el 6 de septiembre en el Estadio Municipal de Santo Domingo, durante el partido entre el Alcorcón y el CE Europa.

La semana pasada, el ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, explicó en la sesión de control al Gobierno en el Congreso que se ha abierto un expediente por "supuesta falta muy grave o grave" a los agentes que golpearon a un seguidor del Barcelona al que arrebataron una bandera estelada antes del partido entre este equipo y el Elche. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Pablo Fernández se presenta para liderar la lista de Podemos en las elecciones al Ayuntamiento de Madrid

Las primarias en la formación morada se celebrarán entre el 5 y el 11 de octubre, pero los resultados no se conocerán hasta el 13 de ese mismo mes

Pablo Fernández se presenta para liderar la lista de Podemos en las elecciones al Ayuntamiento de Madrid

Encuentran en un yacimiento de Teruel los primeros fósiles de ‘Diplodocus’ fuera de Norteamérica

Este dinosaurio es uno de los más reconocidos de la cultura popular y ha pasado a convertirse en un símbolo de la paleontología mundial

Encuentran en un yacimiento de Teruel los primeros fósiles de ‘Diplodocus’ fuera de Norteamérica

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 1 de este 15 septiembre

Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la posibilidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 1 de este 15 septiembre

Receta de satay de pollo con salsa de cacahuete, las sabrosas brochetas típicas de la cocina tailandesa

Estas brochetas adobadas son jugosas y divertidas de comer, con un sabor tremendamente especial gracias a las especias y al toque de los cacahuetes

Receta de satay de pollo con salsa de cacahuete, las sabrosas brochetas típicas de la cocina tailandesa

Ingresan a Francesc Augé, el hombre que espera su eutanasia desde hace 768 días, tras un intento de suicidio

Su proceso se encuentra paralizado en los tribunales después de que su padre anunciase el deseo de retirar la demanda

Ingresan a Francesc Augé, el hombre que espera su eutanasia desde hace 768 días, tras un intento de suicidio
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Pablo Fernández se presenta para liderar la lista de Podemos en las elecciones al Ayuntamiento de Madrid

Pablo Fernández se presenta para liderar la lista de Podemos en las elecciones al Ayuntamiento de Madrid

Un recepcionista vuelve de su permiso de paternidad y encuentra cerrada la clínica donde trabajaba: la justicia señala que es un despido improcedente

La Justicia confirma que Mapfre debe indemnizar a un albañil autónomo con 6.500 euros tras una operación de cadera por la que estuvo más de ocho meses de baja

Cazas de la OTAN derriban un dron de Bielorrusia sobre el espacio aéreo lituano

La prensa marroquí alaba a Silvia Intxaurrondo y señala al PP: “Feijóo, Ayuso y Vivas siguen empeñados en envenenar las relaciones con España”

ECONOMÍA

España amortigua el golpe del gas gracias a las renovables, pero no logra contener su impacto en la factura: la luz toca máximos desde 2023

España amortigua el golpe del gas gracias a las renovables, pero no logra contener su impacto en la factura: la luz toca máximos desde 2023

El INE confirma la subida del IPC al 4,3% en agosto tras un repunte del 21,3% en gasolina y diésel

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas 15 de septiembre

La pensión de viudedad, en el punto de mira: proponen limitarla cuando se cobra un sueldo y aumentarla al llegar a la jubilación

Úrsula Campos, preparadora de oposiciones: “Veinticuatro horas opositando siete días a la semana es el camino más rápido para quemarte y tirarlo todo”

DEPORTES

Toto Wolff revela los cambios que se plantea la FIA en el Madring de F1 tras las críticas de los pilotos: “Están totalmente abiertos a diferentes posibilidades”

Toto Wolff revela los cambios que se plantea la FIA en el Madring de F1 tras las críticas de los pilotos: “Están totalmente abiertos a diferentes posibilidades”

El Rayo Vallecano ya puede volver a casa: la Comunidad de Madrid levanta el cierre del estadio y ya hay fecha para el próximo partido en Vallecas

El “coste cero” de Ayuso y Almeida para la Fórmula 1 en Madrid “no existe”, pero se puede amortizar de “cuatro a cinco años”, según un experto en economía

Fórmula 1: en qué posición quedó Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos

El ‘paquete’ que perdió el miedo a caer y ha ganado la Vuelta a España: Enric Mas logra el mayor éxito de su carrera en el momento más inesperado