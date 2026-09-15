Barcelona condena la actuación de la Policía Nacional por exhibir esteladas

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Barcelona, 15 sep (EFE).- La Junta de portavoces del Ayuntamiento de Barcelona aprobó este martes una Declaración Institucional impulsada por los republicanos que condena la actuación de la Policía Nacional contra aficionados del FC Barcelona y del CE Europa por exhibir esteladas, la bandera independentista catalana.

La declaración, aprobada con los votos a favor de la amplia mayoría que suman ERC, Junts, PSC y BComú, manifiesta el apoyo a "los aficionados violentados" y reafirma "la condena clara y fehaciente hacia cualquier cántico y/o expresión de catalanófoba en cualquier acontecimiento deportivo, cultural, social o público de cualquier índole".

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Insta a las autoridades estatales competentes a "proteger el derecho a la libertad de expresión en los recintos deportivos, garantizando que ninguna instrucción política, policial ni particular impida mediante censura previa la exhibición de banderas esteladas ni de cualquier otro símbolo político por el hecho de serlo".

También pide al Ayuntamiento de Barcelona que solicite al Gobierno que el Defensor del Pueblo inicie "una investigación monográfica sobre las actuaciones discriminatorias" de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado "ante su falta de neutralidad y la eventual existencia de grupos organizados de ideología autoritaria, racista, xenófoba o contraria a los principios democráticos y a los derechos fundamentales".

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La declaración llega después de los incidentes registrados el 23 de agosto en el estadio Martínez Valero, durante el partido entre el Elche CF y el FC Barcelona, cuando forofos barcelonistas denunciaron la retirada de esteladas antes de acceder al recinto, así como después de los hechos ocurridos el 6 de septiembre en el Estadio Municipal de Santo Domingo, durante el partido entre el Alcorcón y el CE Europa.

La semana pasada, el ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, explicó en la sesión de control al Gobierno en el Congreso que se ha abierto un expediente por "supuesta falta muy grave o grave" a los agentes que golpearon a un seguidor del Barcelona al que arrebataron una bandera estelada antes del partido entre este equipo y el Elche. EFE

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