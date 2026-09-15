Asociación judicial denuncia las críticas del Gobierno que buscan deslegitimar a jueces

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Madrid, 15 sep (EFE).- La Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) ha lamentado este martes las críticas de miembros del Ejecutivo al Tribunal Supremo por haber suspendido las altas en el censo electoral de extranjeros nacionalizados al amparo de la 'ley de nietos' y ha acusado al Gobierno de buscar deslegitimar a los jueces.

En un comunicado, la AJFV -segunda en número de jueces asociados- se muestra preocupada por el tono de las recientes declaraciones realizadas desde el poder ejecutivo y por representantes de las formaciones políticas que lo sustentan a propósito de la medida cautelar acordada por el Tribunal Supremo en relación con la 'ley de nietos'.

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En este sentido, recuerda las palabras de la presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, en la apertura del año judicial, quien señaló que no es admisible que la descalificación pública de los jueces se convierta en un instrumento de presión sobre el ejercicio de la jurisdicción.

Y va de "extraordinaria gravedad" afirmar que jueces y tribunales toman decisiones por razones políticas y no jurídicas, porque supone cuestionar directamente su imparcialidad y puede llegar a implicar la atribución de una conducta delictiva.

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"La discrepancia con las resoluciones judiciales forma parte de una sociedad democrática. La deslegitimación de quienes las dictan, no", indica la AJFV.

Además, esta asociación pide que el CGPJ "ejerza las funciones que tiene constitucionalmente encomendadas y se pronuncie en defensa de la independencia judicial y de los magistrados que integran nuestros tribunales, ante unas descalificaciones que trascienden la legítima crítica a una resolución concreta". EFE

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