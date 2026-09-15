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Andreu Martín, gana el 20º. Premio L'H Confidencial con una novela sobre el pistolerismo

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Barcelona, 15 sep (EFE).- El escritor Andreu Martín ha ganado el 20º. Premio L'H Confidencial de novela negra con una obra ambientada en la Barcelona del pistolerismo de los años veinte, ha informado el Ayuntamiento de L'Hospitalet, que convoca el galardón junto a la Editorial Clandestina.

La novela, con el título aún provisional de 'Pancraç', ha sido elegida entre las 75 obras presentadas en la 20ª edición del galardón. La entrega del premio, dotado con 12.000 euros, tendrá lugar el 12 de diciembre en la Biblioteca La Bòbila de L'Hospitalet.

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Ambientada en Barcelona en 1923, en plena época del pistolerismo, 'Pancraç' narra la historia de Pancraç Timoner, hijo de un industrial que se mueve entre los pistoleros del Sindicato Libre.

Cuando sus compañeros ponen en sus manos a una joven extranjera que han secuestrado, decide protegerla y empieza a cuestionar todo aquello de lo que forma parte.

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Los miembros del jurado consideraron que 'Pancraç' destaca por un ritmo narrativo ágil, una escritura de gran personalidad y una trama que combina con eficacia los elementos propios del género negro con una sólida recreación de la Barcelona del pistolerismo.

El jurado también ha valorado especialmente el uso del humor negro, "que aporta singularidad y profundidad al relato y contribuye a construir una mirada crítica sobre los conflictos sociales y políticos de la época, así como sobre las contradicciones de un hombre obligado a decidir hasta dónde está dispuesto a llegar para seguir siendo quien era".

De los 75 manuscritos presentados -65 escritos por hombres y 10 por mujeres-, 51 proceden de Cataluña y 24 del resto del Estado, especialmente de la Comunidad Valenciana (10) y de Madrid (4).

Andreu Martín (Barcelona, ​​1949) es uno de los escritores más reconocidos de la novela negra escrita en España.

A lo largo de su trayectoria ha recibido, entre otros galardones, el Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil (1989), el Deutsche Krimi Preis (1992), tres veces el Premio Hammett (1989, 1993 y 2000) y el Premio Pepe Carvalho del Ayuntamiento de Barcelona (2011).

En septiembre de 2025 recibió el 29 Premio Trayectoria en el marco de la 43ª Semana del Libro en Catalán, un reconocimiento a una carrera de más de cuatro décadas dedicada al género negro. EFE.

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