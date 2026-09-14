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Trevor Bauer se une a Estrellas como sexto ganador del Cy Young en la historia del club

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Redacción Deportes, 14 sep (EFE)-. El estadounidense Trevor Bauer, ganador del premio Cy Young de la Liga Nacional en 2020, se incorporará a las Estrellas Orientales para la temporada 2026-27 de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (Lidom), en una contratación que añade un capítulo particular a la historia del club.

Bauer, de 35 años, será el sexto lanzador ganador del Cy Young que viste el uniforme de las Estrellas.

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El historial de ganadores del Cy Young con las Estrellas comenzó con el cubano Mike Cuéllar, quien lanzó para el equipo en la temporada 1967-68 y posteriormente ganó el premio de la Liga Americana en 1969. Rollie Fingers reforzó al conjunto en 1970-71 y conquistó el Cy Young de la Americana en 1981.

La lista la completan LaMarr Hoyt, ganador de la Americana en 1983; Steve Bedrosian, vencedor en la Nacional en 1987, y Mark Davis, quien obtuvo el galardón del Viejo Circuito en 1989.

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La llegada del derecho estadounidense tiene, además, una diferencia respecto a sus cinco antecesores: todos ellos jugaron con las Estrellas antes de conquistar el máximo reconocimiento individual para un lanzador de las Grandes Ligas. Bauer, en cambio, llegará a San Pedro de Macorís después de haber ganado el premio.

El estadounidense obtuvo el galardón de la Liga Nacional en 2020, cuando lideró las Grandes Ligas en efectividad con 1.73 mientras militaba con los Rojos de Cincinnati. Un año después pasó a los Dodgers de Los Ángeles, con los que registró una efectividad de 2.59 en su última temporada en las Grandes Ligas.

Después de no lanzar en 2022, Bauer continuó su carrera fuera de las Grandes Ligas. En 2023 actuó en Japón, donde terminó con marca de 11-4 y 2.59 de efectividad en 34 partidos.

Esta temporada dividió su actividad entre la Liga del Atlántico, circuito independiente, y la Liga Mexicana. Con Long Island lanzó siete partidos, con récord de 5-1 y efectividad de 2.36, mientras que con los Diablos Rojos de México tuvo marca de 4-1 y 4.41 en seis apariciones.

"En Bauer hemos adquirido a un lanzador cabecera de rotación, con una gran experiencia y calidad probada en todos los escenarios en los cuales ha actuado", manifestó Ángel Ovalles, vicepresidente de operaciones de béisbol de las Estrellas.

El nuevo refuerzo se integrará a una rotación en la que también figuran Oscar de la Cruz, Enny Romero y Esmil Rogers. De la Cruz y Romero terminaron primero y segundo, respectivamente, en ponches en la pasada temporada de Lidom, con 54 y 40, mientras Rogers fue segundo en victorias, con cuatro.

Con Bauer son cinco los jugadores importados anunciados hasta ahora por las Estrellas para el próximo campeonato, que comenzará el 16 de octubre.

El conjunto oriental también ha incorporado al jardinero Ismael Munguía, al relevista Patrick Weigel, al inicialista y antesalista Josh Lester y al jardinero Harold Ramírez. EFE

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