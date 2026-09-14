Sánchez espera gobernar "hasta el último día" de legislatura pero convocará elecciones en función del "interés general"

10/09/2026 El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (c), visita las instalaciones de la empresa aeroespacial PLD Space, a 10 de septiembre de 2026, en Elche, Alicante, Comunidad Valenciana (España). PLD Space, compañía española especializada en lanzadores espaciales, fue fundada en 2011 y desarrolla el cohete orbital MIURA 5 para el lanzamiento de pequeños satélites desde la Guayana Francesa. La visita coincide con el impulso a su industrialización, tras un contrato de la Agencia Espacial Europea de 158,9 millones de euros para reforzar sus capacidades orbitales. POLITICA Víctor Fernández - Europa Press

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, insiste en que convocará las próximas elecciones generales en el año 2027 y espera gobernar "hasta el último día" de la legislatura aunque decidirá la fecha pensando en el "interés general".

En una entrevista en el programa 'El Intermedio', recogida por Europa Press, ha insistido en que las generales serán en 2027 y que las legislaturas duran cuatro años, "también cuando gobierna la izquierda".

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Sobre la fecha concreta, es decir si habrá un adelanto y se llevarán a cabo en los primeros meses del año, o esperará hasta después de las autonómicas y municipales del 23 de mayo, se muestra partidario de llegar hasta el final.

Así, ha reiterado que presentará los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y ahí verá qué apoyos parlamentarios tiene para sacar esa ley y otros proyectos. "En función del interés general convocaré las elecciones, pero mi ambición es culminar la legislatura y ser presidente del Gobierno hasta el último día".

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