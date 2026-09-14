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Sánchez dice que "no hay que temer al voto" sino a PP y Vox que quieren "cercenar" el derecho al sufragio

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha lamentado la decisión del Tribunal Supremo de suspender el derecho al voto de los ciudadanos nacionalizados a través de la llamada 'ley de nietos' y considera que no hay que temer al voto sino a los partidos que intentan "cercenar" derechos.

"¿De verdad se puede suspender un derecho esencial de la ciudadanía como el derecho al voto a 400.000 españoles", ha cuestionado este lunes en una entrevista en el programa 'El Intermedio' recogida por Europa Press.

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En ese sentido ha recalcado que la Ley de Memoria Democrática, que regula las nacionalizaciones de descendientes de españoles, entró en vigor en 2022 y desde entonces se ha votado en varias elecciones generales, autonómicas y municipales "y no ha habido ningún problema"

En ese sentido ha recordado que en las últimas elecciones generales, de julio de 2023 fue el PP quien resultó vencedor en el voto exterior y se quedaron con un escaño que antes del recuento de esas papeletas estaba en manos del PSOE.

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"No hay que temer al voto, lo que hay que temer son aquellos partidos políticos, como el PP y Vox, que lo que pretenden es cercenar y suprimir derechos de la ciudadanía", ha alertado.

Sostiene por tanto que no puede haber "ciudadanos de primera y de segunda" porque haya algunos que "teman perder las elecciones en el año 2027".

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EuropaPress

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