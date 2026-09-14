Piden 3 años para un policía de Cantabria por difundir mensajes de odio contra magrebíes

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Santander, 14 sep (EFE).- La Fiscalía pide una pena de tres años de cárcel para un policía local de Cantabria por difundir mensajes de odio en su cuenta de X contra las personas inmigrantes, sobre todo las de origen magrebí, tras los sucesos de Torre Pacheco (Murcia) de julio de 2025.

Según el Ministerio Público, el policía publicó "de manera masiva e indiscriminada, mensajes e imágenes dirigidas, de forma unidireccional y deliberada, a estigmatizar y criminalizar a todas las personas migradas y de religión islámica", en especial a los de origen magrebí.

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Así lo recoge en un escrito en el que solicita la apertura de juicio oral en la Audiencia de Cantabria y califica los hechos de delito contra los derechos fundamentales y libertades públicas, en la modalidad de promoción a la discriminación y odio cometido a través de internet.

Alternativamente plantea que se califiquen en la modalidad de promoción a la discriminación, con una pena de un año y seis meses de cárcel.

El acusado creó un hilo el 11 de julio de 2025 en el que atribuye a inmigrantes la comisión de delitos, "sirviéndose en ocasiones de una selección interesada de supuestas noticias de las que se hace eco y relativas a diversos sucesos que, sin contrastar su autoría y veracidad, sin respetar la presunción de inocencia de los supuestamente involucrados, atribuye a aquellos de forma colectiva".

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La cuenta del policía municipal estaba dedicada al fútbol pero creó un hilo específico para comentar los sucesos de Torre Pacheco, en el que vincula de manera generalizada delincuencia con inmigración y se dedica a "estigmatizar y difamar de forma injusta a este sector de la población".

Cuando el acusado hacía publicaciones deportivas, tenían "entre pocas y hasta 600.000 visualizaciones", pero con el hilo obtuvo hasta 6,5 millones de visualiziones, señala el fiscal.

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El Tribunal de Instancia de Santander ordenó la retirada cautelar de los contenidos denunciados por el Ministerio Público en un auto fechado el 8 de marzo de 2026. EFE