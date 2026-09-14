Piden 12 años de prisión para un acusado de secuestrar y maltratar a su pareja con la ayuda de su madre en Mallorca

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La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares celebrará este lunes (09.45 horas) la vista previa del juicio contra un hombre acusado de secuestrar y maltratar a su pareja con la ayuda de su madre, también procesada.

La Fiscalía solicita que él sea condenado a 12 años de prisión como supuesto autor de dos delitos de extorsión, uno de detención ilegal, otro de maltrato habitual y uno más de quebrantamiento de medida cautelar.

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Para ella pide ocho años de cárcel por extorsión y detención ilegal. Hay dos acusados más que se enfrentan a tres años de prisión cada uno por participar en la extorsión.

Los hechos, según expone el fiscal en su escrito de acusación, empezaron en diciembre de 2024 y mayo de 2025 tanto en Valencia como en Mallorca. El acusado --quien ya había sido condenado en tres ocasiones por maltratar o amenazar a su pareja-- y su madre agredieron de forma reiterada a la víctima, propinándole tanto puñetazos como golpes con cables, cinturones o cuchillos.

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En abril de 2025 un juzgado de violencia sobre la mujer de Alzira dictó una orden de protección a favor de la mujer y le impuso al acusado una orden de alejamiento. No obstante, el hombre la convenció de que se mudara con él a Mallorca, donde continuaron los maltratos.

El acusado llegó a quitarle el teléfono móvil para impedir que se comunicara de forma habitual con sus familiares o amigos. Cuando ella trató de escapar, el hombre y su madre retuvieron a la víctima, le cortaron el pelo con intención de humillarla --"si te vas de aquí te vas calva", le dijo él-- y la encadenaron a una cama.

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Para liberarla le obligaron a regalarle su vehículo a su suegra y a otorgar un poder especial a la tercera acusada para que pudiera venderle la casa de la víctima al último procesado.

Estando su pareja en Valencia para realizar la citada venta, la mujer consiguió huir de la casa y marcharse a la Península. En agosto de 2025 regresó a Mallorca y fue intimidada de nuevo por el acusado.

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