Pellegrini: “Tuvimos personalidad para salir a por el partido desde el primer minuto”

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Vila-real (Castellón), 14 sep (EFE).- El entrenador del Real Betis, el chileno Manuel Pellegrini, destacó este lunes, tras la victoria ante el Villarreal (1-2), la “personalidad” de su equipo para salir a buscar los tres puntos “desde el primer minuto”.

El técnico valoró la victoria de su equipo por ser a domicilio y ante un “rival directo” que peleará con el Betis por una plaza en Europa.

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“Es un partido de seis puntos”, señaló el preparador, que admitió que el primer tiempo fue “parejo”, si bien indicó que en el segundo su equipo “pudo marcar tres o cuatro goles más”.

Pellegrini destacó la calidad de una plantilla que le permite hacer rotaciones y valoró el gran arranque de temporada del Betis, con 12 puntos de 15 posibles.

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“Esta semana tenemos seis puntos más y hay que ir a por ellos. Hay conciencia en el plantel de demostrar hasta dónde podemos llegar”, afirmó el técnico, que valoró tener una plantilla “comprometida con una idea futbolística”.

Pellegrini aseguró que guarda “un gran cariño” por el Villarreal y se mostró convencido de que remontará.

“Hoy marcamos diferencia en el juego, que no tanto en el marcador. Yo llevo siete años en el Betis con una idea continuada. Estoy seguro de que con este plantel van a estar donde les corresponde”, finalizó. EFE

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