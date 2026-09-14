Iñigo Pérez: “La imagen de la segunda parte es dañina para nuestra autoestima”

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Vila-real (Castellón), 14 sep (EFE).- El técnico del Villarreal, Iñigo Pérez, aseguró este lunes, tras la derrota ante el Betis (1-2), que la imagen ofrecida en la segunda parte es “dañina” para la “autoestima y confianza” del equipo.

“Hasta el primer gol era un escenario imaginado y planificado, pero en el momento en el que hemos encajado, inexplicablemente nos vuelve a suceder lo que nos pasó ante el Deportivo”, dijo el navarro.

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“No se puede eludir la capacidad del entrenador de generar respuestas en los jugadores. No estoy dando con la tecla para generar fe y creencia”, añadió el preparador.

Iñigo Pérez insistió en que el encuentro disputado ante el Betis no es un partido del que se pueda “rescatar nada” y lamentó que el equipo no sea capaz de entregar a la afición “todo lo que merece”.

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“No podemos poner paños calientes. La verdad es que ahora mismo estamos muy mal y no hay pensamiento positivo”, aseveró el técnico, que reconoció que tras la derrota “no hay ilusión por lo que viene”.

“Hay que pasar el duelo y luego levantarse para preparar el partido de La Rosaleda, en el que ojalá sea capaz de convencer”, finalizó. EFE

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