Hoy será noticia. Martes, 15 de septiembre

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SOCIEDAD INMIGRACIÓN

El PP presentará en el Senado un plan actuación para garantizar la seguridad y futuro de Ceuta

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Madrid (EFE).- El PP llevará este martes al pleno del Senado una moción que plantea un amplio plan de actuación para Ceuta tras la grave crisis vivida los días 30 y 31 de julio, con medidas en materia de seguridad, inmigración, frontera, relaciones con Marruecos, economía y presencia del Estado.

Cuestión que forma parte de una nueva ofensiva parlamentaria del PP y de Vox en el Congreso y en el Senado con una batería de mociones y de preguntas al Gobierno sobre la crisis motivada por esa entrada masiva.

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ESPAÑA INFLACIÓN

El INE publica el IPC correspondiente al mes de agosto

Madrid (EFE).- El Instituto Nacional de Estadística (INE) publica este martes el índice de precios de consumo (IPC) correspondiente al mes de agosto.

El INE ya adelantó que la inflación repuntó siete décimas el mes pasado, hasta el 4,3 por ciento.

JUICIO LEZO

Ruiz-Gallardón testifica en el juicio de corrupción por operaciones del Canal de Isabel II

Madrid (EFE).- El expresidente de la Comunidad de Madrid Alberto Ruiz-Gallardón está citado este martes para declarar como testigo en el primer juicio del caso Lezo, seguido por operaciones supuestamente corruptas en el Canal de Isabel II, por el que están siendo juzgados dos exconsejeros de su gobierno autonómico.

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Entre los testigos citados para este martes figuran también los exconsejeros de la Comunidad madrileña Manuel Cobo y Luis Peral.

CRISIS VIVIENDA

Congreso vuelve a votar la ley de Sumar que prohíbe a los fondos comprar casas

Madrid (EFE).- El pleno del Congreso volverá a votar este martes una proposición de ley de Sumar que prohíbe a empresas y fondos de inversión adquirir inmuebles de carácter residencial con fines especulativos, diez meses después de que su tramitación fuera rechazada por la mayoría parlamentaria que suman el PP, Vox y Junts.

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La propuesta supone una reforma de la ley de vivienda de 2023 para limitar el derecho de transmisión de propiedad de viviendas exclusivamente a las personas físicas, con excepciones como los agentes económicos y sociales, las entidades sin ánimo de lucro, las religiosas y las ONG para el desarrollo.

ÓPERA LICEU

Presentación de Aida, de la directora Shirin Neshat, en el Liceu de Barcelona

Barcelona (EFE).- Presentación de 'Aida', de la directora Shirin Neshat, con dirección musical de Antonello Manacorda, con la que arrancará la nueva temporada el próximo día 25 en el Gran Teatre del Liceu.

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Las sopranos Anna Netrebko y Anna Pirozzi se alternarán en el papel de Aida

REINA LETIZIA

La reina Letizia cumple 54 años en una semana en la que regresará a su colegio en Oviedo

Madrid (EFE).- La reina Letizia cumple este martes 54 años, un aniversario que celebrará de manera privada al no tener programada ninguna actividad en su agenda institucional y en una semana en la que regresará al que fue su colegio en Oviedo para presidir la apertura del curso escolar 2026/2027.

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A diferencia de años anteriores, en los que sus dos hijas estaban fuera de Madrid por sus respectivas responsabilidades, la reina podrá compartir este año su aniversario con su hija mayor, la princesa Leonor, que se encuentra estudiando Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III de Madrid, tras finalizar su etapa de tres años de formación militar.

EL TIEMPO

Viento muy fuerte en el Ebro y temperaturas elevadas en el sur, Tajo y Canarias

Madrid (EFE).- Este martes se esperan rachas muy fuertes de viento en el valle del Ebro y temperaturas máximas elevadas en los valles del Tajo, Guadiana, Guadalquivir y Ebro, así como en Canarias, donde también habrá calima en las islas más orientales.

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La Agencia Estatal de Meteorología ha informado de que se mantendrá una situación de estabilidad generalizada con cielos poco nubosos o despejados, salvo en el norte de Galicia y el área cantábrica, donde habrá cielos nubosos o cubiertos, así como en el Estrecho y Melilla, donde se prevén intervalos nubosos.

EFE

plv