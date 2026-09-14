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Gerard Moreno marca su segundo tanto y se estrenan 'Cucho' Hernández y Natan

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Madrid, 14 sep (EFE).- Gerard Moreno, delantero del Villarreal, marcó su segundo tanto de la campaña liguera ante el Betis en el último encuentro de la quinta jornada de LaLiga EA Sports, en el que el colombiano 'Cucho' Hernández y el brasileño Natan estrenaron su cuenta.

Lamine Yamal y Raphinha, del Barcelona; Sergio Camello, del Rayo Vallecano; y Kylian Mbappé, del Real Madrid, dominan la tabla de goleadores en LaLiga EA Sports, con seis goles cada uno.

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Clasificación. Quinta jornada:

- Con 6 goles: Raphinha (1p) (BRA) y Lamine Yamal (1p) (Barcelona); Sergio Camello (Rayo Vallecano); Kylian Mbappe (FRA) (1p) (Real Madrid).

- Con 5 goles: Pierre-Emerick Aubameyang (GAB) (Deportivo de La Coruña); Roberto Fernández (Espanyol); Yassir Zabiri (MAR) (Racing).

- Con 4 goles: Lucas Boyé (ARG) (Alavés); Fermín López (Barcelona); Ante Budimir (1p) (CRO) (Osasuna).

- Con 3 goles: Mariano Díaz (DOM) (Alavés): Alex Baena (Atlético Madrid); Roger Brugué (Levante); Jude Bellingham (ING) (Real Madrid).

- Con 2 goles: Robert Navarro (Athletic Club); Giuliano Simeone (ARG) (Atlético de Madrid); Karim Adeyemi (ALE) (Barcelona); Rodrigo Riquelme (Betis); Fer Niño (Elche); Luka Sucic (CRO) (Real Sociedad); Nicolás Pépé (CIV) y Gerard Moreno (1p) (Villarreal).

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- Con 1 gol: Pablo Ibáñez, Ville Koski (FIN), Nahuel Tenaglia (ARG) y Mikel Rodríguez (Alavés); Ohian Sancet, Iñaki Williams, Nico Williams, Aitor Paredes, Alex Berenguer (Athletic Club); Marc Pubill, Kang in Lee (KOR), Jonathan David (CAN), Alejandro Grimaldo (1p) y Ademola Lookman (NIG) (Atlético Madrid); Pedri González y Xavi Espart (Barcelona); Troy Parrott (IRL), Pablo García, Marc Bartra, 'Cucho' Hernández (COL) y Natan (BRA) (Betis); Iago Aspas, Ferrán Jutglá y Carl Starfelt (SWE) (Celta); Zakaria Eddahchouri (NED) y Luismi Cruz (Deportivo de La Coruña); Marc Aguado, Facundo Buonanotte (1p) (ARG), Aboubakar Sangaré y Thomas Lemar (FRA) (Elche); Tyrhys Dolan (ING), Marcos Fernández y Cala (Espanyol); Martín Satriano (URU), Ramón Terrats y Enes Unal (TUR) (Getafe); Adrián de la Fuente 'Dela', Iván Romero, Enzo Bardeli (FRA) y Jon Ander Olasagasti (Levante); Adrián Niño y Chupe (1p) (Málaga); Kike Barja (Osasuna); Sergio Canales, Andrés García (1p), Pablo García y Sergio Martínez (Racing de Santander); Andrei Ratiu y Álvaro García (Rayo Vallecano); Vinícius (BRA), Carlos Espí, Álvaro Carreras y Arda Güler (TUR) (Real Madrid); Ander Barrenetxea, Yangel Herrera (VEN), Job Ochieng (KEN), Orri Oskarsson (ISL) (Real Sociedad); Lucas Stassin (BEL), Jon Guridi (1p), Oso, Chidera Ejuke (NIG), Peque (1p), Issac Romero, Juan Iglesias y Miguel Sierra (Sevilla); Umar Sadiq (NIG) (Valencia); Pape Gueye (SEN) y Georges Mikataudze (1p) (GEO) (Villarreal).

- En propia puerta: Alfonso Herrero (Málaga, contra el Real Madrid); Javi Guerra (Valencia, contra el Deportivo); Mouctar Diakhaby (GIN) (Valencia, contra el Deportivo); Florian Lejeune (Rayo, contra Barcelona); Adama Traoré (Deportivo, contra el Villarreal) EFE

dep-jap/jl

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