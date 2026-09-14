Fredi Álvarez: "“No tengo explicación a mi expulsión, que la expliquen ellos”

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Vigo, 14 sep (EFE).- Fredi Álvarez, entrenador del Celta Fortuna, expulsado por el colegiado madrileño Miguel Ángel Pérez en el minuto 54 del partido de este lunes ante el Eibar, dijo que no tiene ninguna explicación para esa tarjeta roja.

“No tengo explicación a mi expulsión, que la expliquen ellos”, afirmó el técnico gallego, para quien “la diferencia” del partido estuvo principalmente en las áreas.

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“La categoría es esto. En nuestra área hemos estado muy blandos, los dos primeros goles son culpa mía porque el equipo estaba muy largo y no ajustamos bien en la presión. Y luego, lógicamente, dos defensas de juego directo sencillas de defender nos penalizan. En los cuatro primeros tiros hicieron cuatro goles”, recordó.

Pese a la goleada encajada (0-4), Fredi Álvarez dijo marcharse contento porque su equipo “no dejó de intentarlo” en todo momento, por eso cree que esta derrota servirá de “aprendizaje” para sus jóvenes futbolistas.

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“Me quedo con que el equipo lo ha intentado, ha empujado y no se ha caído. En la segunda parte hemos permitido cero contraataques ante un gran equipo. Hoy no hemos estado bien, pero estoy seguro de que nuestros jugadores mañana serán mejores de lo que lo eran hoy”, indicó.

El entrenador del Celta Fortuna destacó “el oficio” y la “solidez” defensiva del Eibar, un equipo con jugadores “con mucha experiencia” que supieron explotar la fragilidad defensiva de su equipo “en la defensa del juego directo”

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"Hay mucha diferencia de edad entre los defensas del Eibar y los nuestros. Arbilla podría ser el padre de alguno de nuestros jugadores, y aun así todos hemos visto el partido que ha hecho hoy. A veces una derrota duele mucho, pero otras veces te pone en tu sitio y te sirve para saber conocer la realidad de esta categoría", subrayó. EFE

dmg/ism