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Fiscalía portuguesa investiga a director de la Policía Judicial por caso Football Leaks

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Lisboa, 14 sep (EFE).- La Fiscalía portuguesa abrió una investigación al director nacional de la Policía Judicial (PJ), Carlos Cabreiro, para esclarecer posibles delitos de abuso de poder y falsedad de testimonio relacionados con unas escuchas realizadas durante las pesquisas del caso Football Leaks.

La Procuraduría General de la República (PGR) confirmó este lunes la apertura del procedimiento, originado por una denuncia presentada por un coordinador de investigación criminal de la propia Policía Judicial.

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La apertura de una investigación permite al Ministerio Público reunir pruebas y determinar si se cometió algún delito y quiénes fueron sus responsables, pero no significa que Cabreiro haya sido acusado formalmente ni supone un pronunciamiento sobre su eventual responsabilidad.

Los hechos denunciados se remontan a 2015 y a una operación relacionada con Rui Pinto, responsable de la filtración de millones de documentos internos de clubes, federaciones, empresas y personalidades del fútbol internacional conocida como Football Leaks.

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Según la denuncia, la Policía Judicial habría grabado una reunión celebrada en un área de servicio de Oeiras, en las proximidades de Lisboa, entre el abogado Aníbal Pinto (sin parentesco con su cliente, pese a compartir apellido) y responsables del fondo de inversión deportiva Doyen Sports.

El encuentro formaba parte de las pesquisas sobre un supuesto intento de extorsión a Doyen atribuido a Rui Pinto, quien habría solicitado dinero a cambio de no divulgar documentos obtenidos de los sistemas informáticos del fondo.

El denunciante sostiene que Cabreiro, que entonces desempeñaba funciones de responsabilidad en la investigación, autorizó o tuvo conocimiento de la grabación y que posteriormente negó ante un tribunal que se hubiera realizado esa escucha.

La Fiscalía deberá comprobar ahora la existencia y las condiciones en las que se efectuó la grabación, las autorizaciones que la respaldaban y la correspondencia entre la documentación policial y las declaraciones prestadas ante el tribunal.

Cabreiro negó públicamente haber mentido y aseguró que mantiene todas las declaraciones efectuadas durante el juicio, que, según afirmó, se correspondían con la verdad.

La Policía Judicial no ha anunciado medidas cautelares o disciplinarias contra su director nacional, quien continúa en el cargo, ni la Fiscalía ha informado de que haya sido constituido formalmente como investigado en el procedimiento.

Tampoco se han divulgado el número del proceso, la fiscalía encargada de las diligencias o las actuaciones ordenadas hasta el momento.

Rui Pinto fue detenido en Hungría en 2019 y entregado posteriormente a Portugal. En 2023 fue condenado a cuatro años de prisión, con la pena suspendida, por varios delitos de acceso ilegítimo, violación de correspondencia y tentativa de extorsión relacionados con Football Leaks.

La nueva investigación no se dirige contra Rui Pinto, sino que busca esclarecer la actuación de responsables policiales durante las pesquisas sobre el caso. EFE

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