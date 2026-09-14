El Vasco da Gama recibe al Santa Fe con la presión del descenso a cuestas

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São Paulo (Brasil), 14 sep (EFE).- Vasco da Gama e Independiente Santa Fe definirán este martes en Río de Janeiro el pase a las semifinales de la Copa Sudamericana en partido de vuelta de los cuartos de final tras haber empatado 0-0 en el choque de ida disputado en Bogotá.

A pesar de haber conseguido un valioso triunfo a domicilio por 1-2 frente al Grêmio el pasado fin de semana, el conjunto cruzmaltino atraviesa un momento delicado en el torneo local.

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El Vasco se ubica en la decimoséptima posición del Campeonato Brasileño, en la zona de descenso, una situación que condiciona su planificación anual.

El entrenador portugués Pedro Emanuel admitió públicamente que la prioridad de la institución es salvar la categoría en el Brasileirão, por lo que dijo que evaluará las cargas físicas para presentar este martes en la Sudamericana un equipo competitivo pero "fresco".

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A la encrucijada táctica de rotar hombres se le suman cuatro ausencias confirmadas en el plantel carioca.

A las ya conocidas bajas por lesión, la del volante Mateus Carvalho y el delantero Brenner, se suman el mediocampista Alan Lescano y el atacante argentino Facundo Colidio, quienes no fueron inscritos para disputar esta instancia del torneo continental.

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En medio de un contexto apremiante, el Vasco da Gama encuentra un gran faro de motivación en la figura de una de sus recientes incorporaciones, el argentino Santiago Sosa, quien podrá reforzar este martes el mediocampo del cruzmaltino.

Sosa fue una de las piezas clave del once del entonces entrenador del Racing, Gustavo Costas, en la conquista de la Copa Sudamericana de 2024.

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El Independiente Santa Fe desembarca en Río de Janeiro con una racha positiva de doce partidos invicto entre todas las competencias.

En la liga colombiana superó por 1-0 al Deportes Tolima en la última jornada y es séptimo en la tabla.

El Cardenal ya sabe lo que es dar un golpe de autoridad a domicilio en esta edición de la Sudamericana, puesto que en los octavos de final logró la hazaña de eliminar al River Plate en una dramática tanda de penaltis de 22 lanzamientos en el estadio Monumental de Buenos Aires.

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Para el duelo de este martes, el entrenador del conjunto colombiano, el uruguayo Pablo Repetto, apostará por mantener la base del equipo del partido de ida, a pesar de no poder contar con los lesionados Omar Fernández, Andrés Mosquera y Kevin Balanta.

Con la serie abierta tras la igualdad sin goles en la capital colombiana, el equipo que gane por cualquier marcador se quedará con el boleto directo a las semifinales.

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El vencedor de esta llave se enfrentará al que resulte ganador de la serie entre entre São Paulo y Boca Juniors.

- Alineaciones probables:

Vasco da Gama: Léo Jardim; José Luis 'Puma' Rodríguez, Alan Saldivia, Carlos Cuesta, Lucas Pitón; Santiago Sosa, Ramon Rique, Tchê Tchê, Marino Hinestroza, Nuno Moreira; y Bruno Duarte.

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Entrenador: Pedro Emanuel.

Independiente Santa Fe: Weimar Asprilla; Helibelton Palacios, Emmanuel Olivera, Iván Scarpeta, Christian Mafla; Daniel Torres, Jhojan Torres; Jáder Obrian, Franco Fagúndez, Emerson Rodríguez; Hugo Rodallega.

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Entrenador: Pablo Repetto.

Árbitro: el venezolano Alexis Herrera, con Carlos Orbe en el VAR.

Estadio: São Januário, de Río de Janeiro.

Horario: 19:00 hora local (22:00 hora GMT). EFE