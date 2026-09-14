Espana agencias

El Santos oficializa el fichaje de Philippe Coutinho hasta finales de 2026

Guardar

São Paulo (Brasil), 14 sep (EFE).- El Santos confirmó este lunes la contratación del centrocampista brasileño Philippe Coutinho, exjugador del Liverpool y del Barcelona, con un contrato hasta el final de la temporada.

De este modo, el mediapunta de 34 años se convierte en el quinto refuerzo del conjunto albinegro en la actual ventana de pases, tras las incorporaciones previas del centrocampista Arthur Melo, el lateral derecho Rodinei, el volante Lima y el atacante Everton 'Cebolinha'.

PUBLICIDAD

Coutinho llega al Santos tras rescindir en febrero pasado su vínculo con el Vasco da Gama en medio de cuestionamientos por su rendimiento.

Sin disputar minutos oficiales desde hace siete meses, el futbolista ya se ejercitó bajo las órdenes del técnico Cuca para acelerar su integración.

"Hoy entrenó con nosotros (...) Ya se está integrando y adaptando al grupo. Va a ayudarnos y nosotros vamos a ayudarlo", dijo el entrenador del equipo albinegro a TV Globo antes de su duelo contra el Cruzeiro este fin de semana, del Campeonato Brasileño.

PUBLICIDAD

Surgido en la cantera del Vasco da Gama, el internacional brasileño dio el salto a Europa con el Inter de Milán y pasó por el Espanyol antes de vivir su etapa de mayor brillo en el Liverpool inglés.

En 2018 fue traspasado al Barcelona y posteriormente cedido al Bayern Múnich, con el que conquistó la Liga de Campeones en 2020.

Con la selección brasileña ha disputado 68 partidos, marcado 21 goles y ganado la Copa América de 2019.

Su incorporación se produce tras la resolución de la sanción de 'Transfer Ban' impuesta por la FIFA al Santos.

La deuda de 12 millones de reales (unos 2,3 millones de dólares) que el club arrastraba con el Mónaco fue subsanada con el apoyo de NR Sports, empresa que gestiona la carrera de Neymar, quien dio la bienvenida públicamente a su compatriota.

La llegada de Coutinho reforzará la zona ofensiva del 'Peixe' ante la baja por lesión de Neymar, que se verá apartado de las canchas durante unos dos meses, en un momento en que el equipo compite en el Campeonato Brasileño y encara la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Este miércoles, el equipo dirigido por Cuca visita en Belo Horizonte al Atlético Mineiro en el partido de vuelta de los cuartos de final del torneo continental, con una ventaja de dos goles que obtuvo en el primer duelo de ida en su casa.

El sábado viaja al norte del país para enfrentarse al Remo en la la vigésima octava fecha de la Liga brasileña, con la urgencia de sumar puntos que lo mantengan alejado de la zona del descenso.

Actualmente, el Santos es décimo tras anotarse cuatro victorias en los últimos cinco encuentros, luego de una racha negativa que lo situó entre los cuatro candidatos a la segunda división. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Harry Styles anuncia una tercera fecha en Madrid: cuándo es y cuándo salen a la venta las entradas

El éxito de ventas de la parada española de la gira ‘Together, Together’ ha llevado al cantante a fijar una tercera fecha en Madrid

Harry Styles anuncia una tercera fecha en Madrid: cuándo es y cuándo salen a la venta las entradas

Las ratas también tienen remordimientos cuando toman una mala decisión con su alimentación: se autocastigan siguiendo el mismo patrón que los seres humanos

Un experimento de la Universidad de Minnesota ha observado arrepentimiento y sentimientos negativos después de una mala toma de decisiones

Las ratas también tienen remordimientos cuando toman una mala decisión con su alimentación: se autocastigan siguiendo el mismo patrón que los seres humanos

De amigas de la infancia a hermanas de sangre después de 40 años: “Durante años habíamos sentido un gran vacío en nuestros corazones. Ahora todo se siente como debe ser”

Las dos mujeres se conocieron en una reunión de niños adoptados por familias neerlandesas en la India y supieron que vivían a 130 kilómetros de distancia

De amigas de la infancia a hermanas de sangre después de 40 años: “Durante años habíamos sentido un gran vacío en nuestros corazones. Ahora todo se siente como debe ser”

Avance de ‘La Promesa’ del martes 15 de septiembre: Leocadia mueve ficha con Curro mientras María se lleva un nuevo golpe por Carlo

La ficción de TVE continúa su semana más complicada con la boda de Curro y Ángela en el centro de todas las miradas y nuevas tensiones que harán tambalear a varios personajes

Avance de ‘La Promesa’ del martes 15 de septiembre: Leocadia mueve ficha con Curro mientras María se lleva un nuevo golpe por Carlo

Oasis vuelve a España 18 años después con dos conciertos en Barcelona en julio de 2027

Los hermanos Gallagher han anunciado este lunes ‘Oasis Live ‘27′, una gira mundial con 38 conciertos en Reino Unido, Irlanda, Europa y Estados Unidos

Oasis vuelve a España 18 años después con dos conciertos en Barcelona en julio de 2027
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Alerta de seguridad en la OTAN por un romance de Tinder entre un agente español y una mujer acusada de ser una espía rusa

Alerta de seguridad en la OTAN por un romance de Tinder entre un agente español y una mujer acusada de ser una espía rusa

La Junta Electoral acata el auto del Supremo sobre la ‘ley de nietos’, pero cuestiona la intromisión en sus competencias y sus efectos sobre el censo electoral

La crisis de Ceuta catapulta el voto a Vox y penaliza a PSOE y Sumar, según el CIS

Despiden a un trabajador después de recibir una carta para iniciar un curso de reinserción social: la Justicia avala la medida por su bajo rendimiento

Una llamativa coincidencia afecta al jurado popular que decidirá sobre Begoña Gómez: “Efectuarán un sorteo los quince últimos días de septiembre de los años pares”

ECONOMÍA

La construcción se hunde en España: suma siete meses de caídas y la de edificios se desploma un 35,2% en un año

La construcción se hunde en España: suma siete meses de caídas y la de edificios se desploma un 35,2% en un año

Los agricultores piden a Competencia que investigue a los operadores cerealistas por hundir los precios: “Manipulan el mercado”

Marruecos, Colombia y Rumanía: los países que más cotizantes aportan a la Seguridad Social

El empresario José Elías ya tiene un veredicto sobre la IA: “Si vuestro trabajo depende de teclear frente a un ordenador, estáis jodidos”

La Ley de Propiedad Horizontal es clara: si no tienes dinero para afrontar una derrama para poner un ascensor, pueden embargar tu casa

DEPORTES

El “coste cero” de Ayuso y Almeida para la Fórmula 1 en Madrid “no existe”, pero se puede amortizar de “cuatro a cinco años”, según un experto en economía

El “coste cero” de Ayuso y Almeida para la Fórmula 1 en Madrid “no existe”, pero se puede amortizar de “cuatro a cinco años”, según un experto en economía

Fórmula 1: en qué posición quedó Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos

El ‘paquete’ que perdió el miedo a caer y ha ganado la Vuelta a España: Enric Mas logra el mayor éxito de su carrera en el momento más inesperado

La debacle del Valencia en una década: once entrenadores, tres veces en Europa y varias tentaciones con el descenso

España no se achica en tierra hostil y se cuelga el bronce en el Mundial Femenino de Baloncesto ante Alemania