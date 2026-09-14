Espana agencias

El Rey recibe las cartas credenciales de seis nuevos embajadores, incluidos los de Venezuela y Palestina

Imagen J3ZFUDXX2BGTHMNIBJMG7VWG34
Guardar

El Rey Felipe VI ha recibido este lunes las cartas credenciales de seis nuevos embajadores, entre ellos los de Venezuela y Palestina, quienes han iniciado con ello oficialmente a todos los efectos la representación de sus respectivos países en España una vez completado el trámite en la tradicional ceremonia en el Palacio Real.

La primera en acudir al Palacio Real ha sido la nueva embajadora de Ghana, Kulsoume Baffoe, quien ha hecho entrega al monarca del documento que le acredita como la representante de este país africano, tras la que ha llegado el representante de Chile, Juan Antonio Coloma.

PUBLICIDAD

A continuación, le ha correspondido el turno al nuevo embajador de Venezuela, Timoteo Zambrano, ex parlamentario opositor más recientemente cercano al chavismo y al que ha nombrado el Gobierno que encabeza Delcy Rodríguez, después de que esta asumiera las riendas de Venezuela a raíz de la captura del presidente Nicolás Maduro en una operación militar de Estados Unidos el pasado 3 de enero.

El que estos dos nuevos embajadores iberoamericanos hayan podido cumplir con el trámite protocolario, en una ceremonia que tiene su origen en el siglo XVIII y que se mantiene prácticamente sin cambios desde entonces, es particularmente importante ya que apenas quedan dos meses para la Cumbre Iberoamericana de Madrid y los contactos y las reuniones preparatorias para esta cita son constantes.

PUBLICIDAD

Tras estos tres embajadores, ha sido el turno del nuevo embajador de Nigeria, Okezie Victor Ikpeazu, seguido por el de Tailandia, Cheevindh Nathalang, quien al igual que los cuatro miembros del personal de la Embajada que le han acompañado, portaba un brazalete negro en señal de luto por la muerte de la reina madre Sirikit, fallecida en octubre de 2025.

La jornada la ha completado el nuevo embajador de Palestina, Fadi Elhusseini, quien se ha convertido en el segundo diplomático palestino en entregar a Felipe VI el documento que le acredita como embajador en España después de que el Gobierno reconociera el Estado de Palestina en mayo de 2024.

Hace dos años, en septiembre de 2024, su predecesor en el cargo, Husni Abdel Wahed, volvió a presentarse ante el Rey con la carta acreditativa al convertirse en embajador ya que en mayo de 2022 lo había hecho pero como jefe de la Misión Diplomática de Palestina.

NUEVA AUSENCIA DE ALBARES

Con todos ellos, Felipe VI ha mantenido un breve encuentro, que sirve de primera toma de contacto con los nuevos embajadores. Aunque tradicionalmente era el ministro de Exteriores de turno quien acompañaba al Rey en este tipo de actos, el actual titular, José Manuel Albares, ha acudido en pocas ocasiones.

En este caso, el ministro de Exteriores, que este año solo estuvo en la ceremonia que se celebró en febrero y en la que presentó cartas credenciales el nuevo embajador estadounidense, se encuentra de visita oficial en Andorra, por lo que ha sido el subsecretario de Exteriores, Xavier Martí, quien ha acompañado al monarca.

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El empresario José Elías ya tiene un veredicto sobre la IA: “Si vuestro trabajo depende de teclear frente a un ordenador, estáis jodidos”

El presidente de Audax augura que “las empresas no harán una escabechina”, sino que “lo que va a pasar será mucho más silencioso”

El empresario José Elías ya tiene un veredicto sobre la IA: “Si vuestro trabajo depende de teclear frente a un ordenador, estáis jodidos”

Conoce las mejores horas para usar la luz en España

Para ahorrar en tu factura, lo mejor es mantenerse actualizado sobre la tarifa promedio de la luz y lo momentos del día en el que más barato está el servicio

Conoce las mejores horas para usar la luz en España

La Ley de Propiedad Horizontal es clara: si no tienes dinero para afrontar una derrama para poner un ascensor, pueden embargar tu casa

La obligatoriedad del pago varía según la naturaleza de la obra. El artículo 17.4 de la LPH contempla una excepción para mejoras que no resulten necesarias para la conservación, habitabilidad, seguridad o accesibilidad del edificio

La Ley de Propiedad Horizontal es clara: si no tienes dinero para afrontar una derrama para poner un ascensor, pueden embargar tu casa

Un hombre de 90 años asesina a su esposa de 88 en la vivienda que ambos compartían en Madrid y después se suicida: los feminicidios se elevan a 37

Los hechos ocurrieron el pasado viernes en San Sebastián de los Reyes. La víctima sufrió múltiples traumatismos y murió el sábado en el hospital

Un hombre de 90 años asesina a su esposa de 88 en la vivienda que ambos compartían en Madrid y después se suicida: los feminicidios se elevan a 37

El Gobierno amplía en 23 millones de euros el Plan Veo, la ayuda para la compra de gafas y lentillas a menores de 16 años

Más de 454.000 menores se han beneficiado de la medida en menos de un año

El Gobierno amplía en 23 millones de euros el Plan Veo, la ayuda para la compra de gafas y lentillas a menores de 16 años
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La crisis de Ceuta catapulta el voto a Vox y penaliza a PSOE y Sumar, según el CIS

La crisis de Ceuta catapulta el voto a Vox y penaliza a PSOE y Sumar, según el CIS

Despiden a un trabajador después de recibir una carta para iniciar un curso de reinserción social: la Justicia avala la medida por su bajo rendimiento

Una llamativa coincidencia afecta al jurado popular que decidirá sobre Begoña Gómez: “Efectuarán un sorteo los quince últimos días de septiembre de los años pares”

Félix Bolaños no tira la toalla con Peinado: acusa al CGPJ de “conservadurismo” por archivar sus quejas contra el juez y recurre al Tribunal Supremo

Juan José Ebenezer, mecánico: “Me da igual lo que diga el fabricante, la caja de cambio automática necesita mantenimiento”

ECONOMÍA

El empresario José Elías ya tiene un veredicto sobre la IA: “Si vuestro trabajo depende de teclear frente a un ordenador, estáis jodidos”

El empresario José Elías ya tiene un veredicto sobre la IA: “Si vuestro trabajo depende de teclear frente a un ordenador, estáis jodidos”

La Ley de Propiedad Horizontal es clara: si no tienes dinero para afrontar una derrama para poner un ascensor, pueden embargar tu casa

Fedea publica un informe en el que se propone endurecer el control por las bajas de salud mental y que se amplíe el papel de las mutuas en algunos casos

La Justicia ordena el cierre de una conocida discoteca del paseo marítimo de Palma de Mallorca tras más de 30 años: la comunidad de vecinos gana el juicio

El precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 14 de septiembre

DEPORTES

El “coste cero” de Ayuso y Almeida para la Fórmula 1 en Madrid “no existe”, pero se puede amortizar de “cuatro a cinco años”, según un experto en economía

El “coste cero” de Ayuso y Almeida para la Fórmula 1 en Madrid “no existe”, pero se puede amortizar de “cuatro a cinco años”, según un experto en economía

Fórmula 1: en qué posición quedó Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos

El ‘paquete’ que perdió el miedo a caer y ha ganado la Vuelta a España: Enric Mas logra el mayor éxito de su carrera en el momento más inesperado

La debacle del Valencia en una década: once entrenadores, tres veces en Europa y varias tentaciones con el descenso

España no se achica en tierra hostil y se cuelga el bronce en el Mundial Femenino de Baloncesto ante Alemania