El Rey recibe las cartas credenciales de seis nuevos embajadores, incluidos los de Venezuela y Palestina

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El Rey Felipe VI ha recibido este lunes las cartas credenciales de seis nuevos embajadores, entre ellos los de Venezuela y Palestina, quienes han iniciado con ello oficialmente a todos los efectos la representación de sus respectivos países en España una vez completado el trámite en la tradicional ceremonia en el Palacio Real.

La primera en acudir al Palacio Real ha sido la nueva embajadora de Ghana, Kulsoume Baffoe, quien ha hecho entrega al monarca del documento que le acredita como la representante de este país africano, tras la que ha llegado el representante de Chile, Juan Antonio Coloma.

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A continuación, le ha correspondido el turno al nuevo embajador de Venezuela, Timoteo Zambrano, ex parlamentario opositor más recientemente cercano al chavismo y al que ha nombrado el Gobierno que encabeza Delcy Rodríguez, después de que esta asumiera las riendas de Venezuela a raíz de la captura del presidente Nicolás Maduro en una operación militar de Estados Unidos el pasado 3 de enero.

El que estos dos nuevos embajadores iberoamericanos hayan podido cumplir con el trámite protocolario, en una ceremonia que tiene su origen en el siglo XVIII y que se mantiene prácticamente sin cambios desde entonces, es particularmente importante ya que apenas quedan dos meses para la Cumbre Iberoamericana de Madrid y los contactos y las reuniones preparatorias para esta cita son constantes.

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Tras estos tres embajadores, ha sido el turno del nuevo embajador de Nigeria, Okezie Victor Ikpeazu, seguido por el de Tailandia, Cheevindh Nathalang, quien al igual que los cuatro miembros del personal de la Embajada que le han acompañado, portaba un brazalete negro en señal de luto por la muerte de la reina madre Sirikit, fallecida en octubre de 2025.

La jornada la ha completado el nuevo embajador de Palestina, Fadi Elhusseini, quien se ha convertido en el segundo diplomático palestino en entregar a Felipe VI el documento que le acredita como embajador en España después de que el Gobierno reconociera el Estado de Palestina en mayo de 2024.

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Hace dos años, en septiembre de 2024, su predecesor en el cargo, Husni Abdel Wahed, volvió a presentarse ante el Rey con la carta acreditativa al convertirse en embajador ya que en mayo de 2022 lo había hecho pero como jefe de la Misión Diplomática de Palestina.

NUEVA AUSENCIA DE ALBARES

Con todos ellos, Felipe VI ha mantenido un breve encuentro, que sirve de primera toma de contacto con los nuevos embajadores. Aunque tradicionalmente era el ministro de Exteriores de turno quien acompañaba al Rey en este tipo de actos, el actual titular, José Manuel Albares, ha acudido en pocas ocasiones.

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En este caso, el ministro de Exteriores, que este año solo estuvo en la ceremonia que se celebró en febrero y en la que presentó cartas credenciales el nuevo embajador estadounidense, se encuentra de visita oficial en Andorra, por lo que ha sido el subsecretario de Exteriores, Xavier Martí, quien ha acompañado al monarca.