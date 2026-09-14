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El PP ve un "éxito" la Fórmula 1 en Madrid y afea al Gobierno sus críticas: "Una especie de Grinch político"

14/09/2026 El vicesecretario de Cultura y portavoz del PP, Borja Sémper, durante una rueda de prensa, posterior al Comité de dirección del Partido Popular, en la Sede del PP, a 14 de septiembre de 226, en Madrid (España). POLITICA Gabriel Luengas - Europa Press
14/09/2026 El vicesecretario de Cultura y portavoz del PP, Borja Sémper, durante una rueda de prensa, posterior al Comité de dirección del Partido Popular, en la Sede del PP, a 14 de septiembre de 226, en Madrid (España). POLITICA Gabriel Luengas - Europa Press
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El portavoz nacional del PP y vicesecretario de Cultura y Deporte de la formación, Borja Sémper, ha calificado de "éxito" el Gran Premio de Fórmula 1 celebrado este fin de semana en Madrid y ha recriminado al Gobierno de Pedro Sánchez sus críticas, llegando a asegurar que es una "especie de Grinch político".

Así se ha pronunciado después de que el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, haya afirmado que el Gran Premio de Fórmula 1 de España Madring "no ha traído más que problemas" y ha cuestionado "cuánto ha costado".

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En una rueda de prensa en la sede del PP, Sémper ha afirmado que a la dirección nacional del PP le parece "una magnífica noticia para Madrid y para el conjunto de España" la celebración de un gran premio de Fórmula 1 en Madrid.

"Ayer el mundo entero, y no exagero, el mundo entero hablaba de Madrid y de un gran premio que ha sido un éxito, de una organización extraordinaria y con un impacto global acreditado", ha enfatizado el dirigente del PP.

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GENTE "SIEMPRE EMPEÑADA EN ESTAR DE MAL HUMOR Y ENFADADA"

Aunque ha dicho que "todas las opiniones obviamente son legítimas y respetables", Sémper ha criticado que haya gente "que está empeñada siempre en estar de mal humor y enfadada". "Una especie de Grinch político que ante cualquier cosa buena que sucede o ante cualquier inversión que impacta y cualquier evento deportivo en este caso que tiene objetivamente pues unos resultados extraordinarios, pues hay que estar en contra", ha enfatizado.

Sémper ha insistido en que se trata de "una magnífica noticia la celebración de este campeonato del mundo" y ha dicho que espera que siga con el "éxito" que evidenciaron este fin de semana. "Enhorabuena a los organizadores y, por supuesto, espero que en sucesivas ediciones podamos ver a algún español en el podio", ha finalizado, después que el italiano Kimi Antonelli fuera el ganador.

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