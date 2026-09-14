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El PP promete un plan para liberar 1 millón de viviendas en su primer Consejo de Ministros

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Madrid, 14 sep (EFE).- El Partido Popular se ha comprometido este lunes a desbloquear un millón de viviendas con un plan que aprobará, si Alberto Núñez Feijóo llega a la Presidencia del Gobierno, en su primer Consejo de Ministros.

Así lo ha asegurado el portavoz nacional del PP, Borja Sémper, en una rueda de prensa en la que se ha referido al nuevo portal Casa 47, anunciado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para opinar que es un ejemplo más "de venta de humo permanente" en el que, a su juicio, está instalado.

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"Mucho escaparate, pero ninguna llave", ha ironizado Sémper, tras recordar que el Gobierno primero anunció 15.000 viviendas, después 20.000, después 140.000 y que, 8 años más tarde, todo aquello cabe en un página web que se cayó el primer día.

El dirigente popular ha afirmado que la vivienda será una de las principales prioridades del PP y que no se cansarán en denunciar la situación, pero tampoco de ofrecer una alternativa.

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Tras señalar que el Gobierno mantiene "en el cajón" una proposición de ley del PP contra la ocupación ilegal, Sémper ha anunciado que su aprobación será también "prioridad" para el nuevo Gobierno.EFE

(foto)(vídeo)

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