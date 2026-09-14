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El IBEX 35 cae un 1,38 % ante el repunte del petróleo y las dudas sobre la IA

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Madrid, 14 sep (EFE).- El IBEX 35, principal índice de la Bolsa española, ha perdido este lunes un 1,38 % lastrado por la subida del precio del petróleo y las caídas de las empresas de semiconductores y chips ante las dudas sobre la inversión en inteligencia artificial (IA) tras el retraso de la salida a bolsa de OpenAI.

El selectivo español ha retrocedido 273 enteros y termina la sesión bursátil en 19.565,5 puntos. Pese a estas caías, en lo que va de año se revaloriza un 13,04 %.

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La Bolsa española ha abierto la sesión con un retroceso del 0,38 %, que se ha ido ampliando a lo largo de la jornada, en la que el precio del barril de Brent, el de referencia en Europa, supera los 108 dólares el barril, lo que aumenta las tensiones inflacionistas y se refleja en el repunte de la rentabilidad de los bonos.

Dentro del IBEX 35, de los grandes valores, Iberdrola ha perdido un 2,21 %; Repsol, un 1,45 %; BBVA, un 1,3 %; Santander, un 0,88 % e Inditex, un 0,56 %; mientras que Telefónica ha sumado un 0,57 %. EFE

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