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El empleo extranjero marca un nuevo récord con 3,55 millones de ocupados en agosto

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Madrid, 14 sep (EFE).- La Seguridad Social ha registrado un nuevo récord de afiliados extranjeros con 3,55 millones de ocupados de media, tras sumar 39.535 en agosto, unos datos que recogen el impulso del empleo foráneo derivado de la puesta en marcha del proceso extraordinario de regularización.

Según los datos facilitados este lunes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el empleo extranjero suma 482.490 afiliados en el último año, lo que supone un ritmo de crecimiento del 15,72 %, muy por encima del impulso del empleo total, que se sitúa en el 3,1 %.

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"La afiliación extranjera tiene una presencia cada vez más diversificada, tanto por sectores de actividad como por modalidades de empleo y formas de participación", indica Inclusión, al tiempo que explica que su incorporación se refleja tanto en actividades con una elevada demanda de mano de obra como en sectores de mayor cualificación y en el emprendimiento por cuenta propia.

Este dinamismo se ha visto impulsado con la puesta en marcha a mediados de abril del proceso de regularización de migrantes, de forma que, a 31 de agosto, el número de personas extranjeras que ya figuraban de alta en la Seguridad Social como consecuencia de este proceso ascendía a 337.917.

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De ellas, el 79,8 % estaban encuadradas en el Régimen General de la Seguridad Social (269.627), mientras que el 5 % eran trabajadores autónomos (16.912) y, por sexo, 203.418 eran hombres (60,2 %) y 134.499 mujeres (39,8 %).

Además, alrededor del 27 % de las personas afiliadas extranjeras procede de países de la Unión Europea.

Por nacionalidades, Marruecos sigue siendo el país con más afiliados a la Seguridad Social (407.350), seguido por Colombia (368.901), Rumanía (336.681), Venezuela (248.550), Italia (222.158), Perú (140.467), China (137.872) y Ucrania (84.564).

De vuelta a los datos generales, de los 3,55 millones de afiliados extranjeros de media registrados en agosto, 2,03 millones son hombres y 1,52 millones son mujeres, por lo que éstas ya representan más del 43 % del total de trabajadores extranjeros afiliados.

La Seguridad Social también detalla que, si en el conjunto de la afiliación los trabajadores extranjeros representan el 15,9 % del total, su aportación resulta especialmente relevante en sectores como la hostelería (33,6 %), agricultura (28,1 %) y construcción (27 %).

También tienen un peso destacado en los sistemas especiales, en los que representan al 47,6 % de los afiliados al Sistema Especial del Hogar y el 39,2 % al Sistema Especial Agrario. EFE

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