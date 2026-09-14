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El chileno Nico Pino ficha por la agencia de representación de Fernando Alonso

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Redacción Deportes, 14 sep (EFE).- El piloto de automovilismo chileno Nico Pino se unió a la agencia A14 Management, la empresa de representación creada por el bicampeón del mundo de Fórmula 1 Fernando Alonso, para "encarrilar su llegada" a la categoría reina.

"Con este fichaje, Pino entra a formar parte del selecto grupo de pilotos gestionados por el entorno del piloto asturiano, un proyecto que nació en marzo de 2022 para ir más allá de la propia actividad deportiva del ovetense", informó A14 Management en un comunicado.

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El chileno, de 21 años, cuenta con experiencia en Resistencia (LMGT3, LMP2 y LMP3), F-4, EFO y Fórmula E. Nacido en Santiago de Chile, es el piloto más joven de la historia en subir a un podio en las 24 horas de Le Mans.

“Entrar en A14 Management es un gran paso en mi carrera. Formar parte de la familia de Fernando Alonso, aprender de su experiencia y de su forma de entender el automovilismo es una oportunidad única. Llega en el momento ideal de mi trayectoria, donde hemos configurado un proyecto, que cuenta con apoyo transversal en Chile y donde buscamos también crear un diálogo mundial", explicó Pino.

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Fernando Alonso le dedicó unas palabras de bienvenida: “Nico es talento puro, velocidad y madurez. Es el perfil exacto que buscamos en A14: pilotos con proyección mundial, con firmes valores y con hambre de ganar. Estamos convencidos de que juntos podemos maximizar su potencial”.

A14 Management tiene como modelo la "gestión integral para ayudar a los jóvenes a lograr sus metas a través de una rigurosa preparación física, asesoramiento en la toma de decisiones y gestión financiera".

EFE

acg/ism

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