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El argentino Marcelo Gallardo, el elegido por Ecuador para dar el salto a la élite mundial

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Guayaquil (Ecuador), 14 sep (EFE).- Marcelo Gallardo, leyenda viva del River Plate como el técnico más exitoso de los 'millonarios', ha sido el elegido por Ecuador para que la Tri suba el escalón que tanto tiempo lleva intentando alcanzar para situarse en la élite mundial.

Con la mejor generación de futbolistas de la historia de Ecuador, Gallardo tendrá la misión de llevar a la selección ecuatoriana a cotas a las que nunca antes había llegado, tanto en la Copa América como en el Mundial.

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'El Muñeco' llega a un país donde las últimas actuaciones de su selección en torneos internacionales quedaron muy por debajo de las altas expectativas de la hinchada y donde los últimos seleccionadores nunca han logrado congraciarse con el público, pese a alcanzar los dos últimos Mundiales.

Gustavo Alfaro fue quien despertó la chispa y la ilusión de que Ecuador estaba para hacer cosas grandes, pero en el Mundial de 2022 cayó en la fase de grupos y, pese a la intención de continuar, no se llegó a un acuerdo para que renovara su contrato.

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Luego llegó el español Félix Sánchez Bas, cuyo juego no terminó de convencer y que quedó sentenciado al caer en los cuartos de final de la Copa América de 2024, pese a hacerlo en la tanda penaltis frente a Argentina.

Le siguió el argentino Sebastián Becaccece, que cumplió con clasificar a la selección para el último Mundial de 2026, pero que, al igual que su compatriota Alfaro, se estrelló en los dieciseisavos de final, ante México (2-0).

Con Beccacece sobraron probablemente precauciones defensivas y en ese afán quedó limitado el protagonismo ofensivo, ya que en las eliminatorias mundialistas fue el equipo menos goleado, pero también uno de los menos anotadores.

Así, con estos precedentes, la exigencia de Gallardo en Ecuador, donde tendrá su primera experiencia al mando de una selección, será altísima, pues se le exigirá luchar por la Copa América de 2028 y llegar en el Mundial a, por lo menos, los cuartos de final, instancia que nunca ha pisado la selección ecuatoriana.

El argentino heredará uno de los mejores sistemas defensivos, con los porteros Hernán Galíndez y Gonzalo Valle; los defensas Willian Pacho, Piero Hincapié y Joel Ordóñez; y los centrocampistas Moisés Caicedo y Alan Franco.

Su mayor reto será encontrar una solución al vacío que deja en la selección la retirada de Enner Valencia, su capitán y máximo goleador histórico, que se despidió de la Tri después de la última Copa del Mundo.

Gallardo reúne esa exigente manera de entender el fútbol que busca la Federación Ecuatoriana, con su obsesión por competir, mejorar y no conformarse, para lo que necesita también de jugadores que le respondan frente al alto nivel de exigencias.

El presidente de la FEF, Francisco Egas, aseguró que esta selección está preparada para dar el salto, para exigirse más, para competir por más. "Por eso fuimos a buscar a Marcelo Gallardo, por lo que ganó, pero por sobre todo, por lo que representa", señaló.

'El Muñeco' debutará el próximo 24 de septiembre contra Corea del Sur, para construir un grupo con juego protagonista y ganador, como sucedió en su carrera con los equipos que dirigió.

Los tres amistosos pactados con miras a las eliminatorias sudamericanas del Mundial 2030 (Corea del Sur, el 24 de septiembre; Japón el 1 de octubre y Nueva Zelanda o Panamá, el 5 de octubre), caerán precisos para que Gallardo empieza a moldear la Tri de los próximos cuatro años. EFE

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