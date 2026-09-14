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El 24% de los votantes de Sumar quiere a Rufián de presidente del Gobierno y un 20% ya anuncia su voto a Podemos

09/04/2026 El portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián durante el diálogo 'Què s'ha de fer?', a 9 de abril de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). El diálogo, celebrado en la Universitat Pompeu Fabra, se enmarca en una serie de actos para debatir sobre el futuro de la izquierda alternativa al PSOE en España, analizar posibles alianzas electorales y reflexionar sobre estrategias políticas y sociales ante el avance de la derecha en el actual ciclo electoral. POLITICA Lorena Sopêna - Europa Press
09/04/2026 El portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián durante el diálogo 'Què s'ha de fer?', a 9 de abril de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). El diálogo, celebrado en la Universitat Pompeu Fabra, se enmarca en una serie de actos para debatir sobre el futuro de la izquierda alternativa al PSOE en España, analizar posibles alianzas electorales y reflexionar sobre estrategias políticas y sociales ante el avance de la derecha en el actual ciclo electoral. POLITICA Lorena Sopêna - Europa Press
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El 24% de quienes votaron a Sumar en las generales de 2023 prefiere al portavoz de ERC, Gabriel Rufián, como presidente del Gobierno y un 20% ya adelanta su intención de apoyar a Podemos en las próximas elecciones.

Así se refleja en el barómetro de septiembre del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) al cruzar sus resultados con los datos de recuerdo de voto en las últimas generales.

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En una de las preguntas de la encuestas se pide saber cuál es el político preferido por los encuestados para presidir el Gobierno y, como viene repitiéndose en los barómetros mensuales, el más mencionado es el socialista Pedro Sánchez (39,8%), seguido a gran distancia por el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

SÁNCHEZ, EL PRESIDENTE PREFERIDO DE SUMAR

Entre quienes aseguran haber votado a Sumar en julio de 2023, Sánchez también emerge como el presidente preferido, incluso con mayor respaldo (40%) que en la media de la encuesta, y la segunda posición es para Gabriel Rufián (24,1%), por encima incluso de quien fue cartel electoral del grupo plurinacional, la vicepresidenta Yolanda Díaz (11,4%).

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Y al preguntar a los encuestados por su intención de voto si mañana hubiera elecciones, sólo un 30,1% de los votantes de Sumar está decidido a repetir papeleta, mientras que un 20,1% piensa decantarse por Podemos, que esta vez se presenta en solitario con la eurodiputada Irene Montero como candidata, y un 18,6% piensa pasarse al PSOE de Pedro Sánchez.

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