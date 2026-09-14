Centenares de personas piden soluciones para Ceuta ante la Delegación del Gobierno

Guardar

Ceuta, 14 sep (EFE).- Una concentración pacífica y reivindicativa ante la Delegación del Gobierno en Ceuta ha reunido este lunes a centenares de personas que han pedido soluciones a la crisis que vive la ciudad autónoma desde la entrada masiva de migrantes de finales de julio.

Un cartel difundido a través de las redes sociales convocó a los ceutíes a las 18:00 horas de este lunes en la céntrica plaza de los Reyes, animándolos a acudir con "tienda de campaña, colchoneta, manta o similar".

PUBLICIDAD

'Hagamos nuestro 15-M particular', indicaba el cartel.

'Si son capaces de desalojarnos, son capaces de desalojar El Trampolín', apuntaba el cartel en referencia a la playa en la que miles de migrantes esperan en chabolas que sus casos sean estudiados por las autoridades.

PUBLICIDAD

Otro cartel animaba a ver juntos en una pantalla grande instalada en la plaza el programa 'El Hormiguero' de Antena 3 Televisión, con el presidente de Ceuta, Juan Vivas, de invitado en la noche de este lunes.

'Trae tu bandera, tu silla y tu voz', rezaba este anuncio.

Un castillo hinchable y actividades para niños han dado el toque familiar al inicio de la concentración a modo de acampada.

La respuesta de los participantes ha incluido pequeñas simulaciones de tiendas ambulantes al modo de las que se pueden ver estos días en las playas del Trampolín o Benítez. EFE

PUBLICIDAD

(Foto) (Vídeo)