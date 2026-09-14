Benahavís (Málaga) busca la normalidad entre caídas de internet y telefonía por el fuego

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Esther Gómez

Benahavís (Málaga), 14 sep (EFE).- Helicópteros y avionetas de extinción de incendios surcan el cielo de Benahavís (Málaga) mientras sus vecinos tratan de recuperar la normalidad tras casi 24 horas de confinamiento, muchos sin internet ni teléfono por un fuego que quemó 329 hectáreas de pinar y monte bajo.

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Una antena resultó afectada durante las primeras horas del siniestro, lo que causó la pérdida de cobertura móvil en parte del área y pudo impedir que algunos teléfonos recibieran el mensaje Es-Alert por lo ocurrido en este municipio de 9.500 habitantes.

"Internet va y viene, y algunos teléfonos todavía no funcionan", declara a EFE Isaac, dueño de una pizzería a una familia que pregunta si puede pagar con tarjeta.

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"Ahora parece que funciona, pero no sabemos cuánto durará", dice, aunque ello no le ha impedido reabrir las puertas de su negocio este lunes.

Algunos clientes le han dejado la cuenta pendiente, explica, pero no está preocupado porque "la mayoría son del pueblo” y considera que los de fuera que no le han podido pagar, "si son buenas personas, volverán en otro momento".

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En la zona de Benahavís Hills "a Antonio se le han quemado todas las colmenas, las 150 que tenía", comenta Rafael, un vecino.

Desde el restaurante donde trabaja Margarita, 'La Escalera de Balthazar', este domingo podían ver perfectamente el humo negro y sentir el olor a quemado, por lo que cerraron en cuanto tuvieron noticias de que el incendio avanzaba rápidamente.

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"Llegó un vecino y contó que el fuego estaba ya por la zona de la Ermita", relata. Les dijo también que pensaba que con el viento que hacía y el calor se iba a extender a gran velocidad.

"Esto es una ratonera", añade, así que no se lo pensaron dos veces y cuando "el jefe decidió cerrar a las 13:30 horas", marcharon a casa.

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Elías, por el contrario, ni siquiera pudo abrir la persiana de su negocio, según relata a EFE, ya que cuando iba de camino hacía Benahavís se encontró con la carretera cortada y la Guardia Civil le dijo que tenía que darse la vuelta.

Su amigo Alejo estaba trabajando en San Pedro Alcántara, localidad próxima a Benahavís, cuando se enteró del incendió.

Y salió corriendo para ir a buscar a sus perros, tiene cuatro y dos de ellos son muy mayores. Aunque en un principio no le dejaban pasar, se buscó "una ruta alternativa por el río" para poder llegar a su casa.

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Se arriesgó mucho, lo reconoce antes de lanzar la pregunta: "¿Qué otra cosa podía haber hecho sin mis perros, que son mi familia?. Estaban solos".

Cuando confinaron el pueblo, Anne y John estaban fuera de Benahavís y no han podido llegar hasta este lunes.

Mientras, el fuego sigue activo y los equipos de extinción de incendios siguen trabajando para apagar las llamas, muy pendientes de las condiciones climatológicas (viento y temperatura).

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Tres personas resultaron heridas en el incendio, entre ellos un hombre de 78 años con quemaduras en entre el 30 y 35 % de su cuerpo, por las que tuvo que ser trasladado en un helicóptero medicalizado al Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla.

Otra persona tuvo que ser atendida por inhalación leve de humo, pero fue dada de alta en el lugar, mientras un tercero, un bombero forestal, sufrió un traumatismo tras una caída. EFE

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