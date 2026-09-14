Ayuso critica que nadie del Gobierno de España haya acudido al Gran Premio de F1

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Madrid, 14 sep (EFE).- La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha criticado este lunes que ninguno de los 22 ministros del Gobierno de España acudiera este fin de semana al Gran Premio de Fórmula 1 porque "odia" todo lo que tenga que ver con España, y que se hayan dedicado a "deslucirlo constantemente, buscándole siempre los fallos, los peros".

Así lo ha manifestado Ayuso a su llegada al desayuno con el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, en el Club Siglo XXI, donde, a preguntas de los periodistas ha afirmado que este Gran Premio de Fórmula 1 es el "premio de todos los españoles".

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"Se ha visto una ciudad abierta, acogedora, bien organizada, con unos grandes servicios públicos que permitía ir al centro de la ciudad en 15 minutos, al lado del aeropuerto, donde ha habido mucha flexibilidad por parte de la gente que ha colaborado para que todo fuera un éxito", ha apuntado.

En este sentido, ha afirmado que el Gobierno de Pedro Sánchez "odia" todo lo que tenga que ver con España, con un éxito nacional o con algo que le venga a Madrid; y que si hubiera acudido alguno de sus miembros hubiera sido un "detalle".

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Además, la presidenta nacional se ha referido al ministro Óscar Puente, a quien ha invitado a que sea él quien organice un Gran Premio de Fórmula 1.

"No ha tenido el más mínimo interés en el Gran Premio de Fórmula 1, teniendo en cuenta, insisto, que es el de España. No entiendo para qué tenemos 22 ministerios y ninguno ni siquiera se ha molestado en acercarse. Y lo único que han intentado es deslucirlo constantemente, buscándole siempre los fallos, los peros, como hicieron con la Vuelta ciclista a España, y esto solamente porque se organiza en Madrid", ha afeado. EFE

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(foto)