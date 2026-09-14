Aranbarri: "La clasificación en estos momentos es anecdótica"

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Vigo, 14 sep (EFE).- Jokin Aranbarri, entrenador de la SD Eibar, destacó el “gran partido” que firmó su equipo frente al Celta Fortuna en Balaídos, de donde se marchan en puestos de ascenso directo.

“Hacer el partido que hemos hecho y ganar 0-4 ante un rival que viene haciendo las cosas muy bien tiene mucho mérito. La posición del equipo en estos momentos es anecdótica, lo más importante son los puntos que ya tenemos”, indicó en rueda de prensa el técnico gallego.

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Aranbarri elogió la portería a cero ante un rival que “siempre tiene mucho balón”, e incidió en que todavía tienen que mejorar algunas cosas “para ser más agresivos y tener más iniciativa de balón”.

“En la primera media hora hemos ajustado mejor la presión y eso nos ha permitido ser verticales. Cuando ellos cambiaban su estructura sí que nos hemos desajustado un poco más, pero el equipo siempre lo ha tenido claro. Con 0-4 lo último que queríamos era que hubiera distancias entre líneas, que ellos pudieran correr. Por eso hemos preferido juntar líneas porque hasta ahora habíamos sido sólidos en el bloque bajo y hoy también lo hemos sido”, expuso.

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“Siempre hay cosas por mejorar y hoy también las hay, pero sí que es verdad que uno de los objetivos principales, y para hoy que sería determinante, era saber adaptarnos a diferentes situaciones porque íbamos a tener momentos de necesitar defender en bloque bajo. Creo que nos hemos adaptado muy bien a cada situación del partido”, concluyó. EFE

dmg/jl