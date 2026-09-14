Alrededor del 90% de españoles considera graves o muy graves el abandono y maltrato animal

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Madrid, 15 sep (EFE).- Alrededor del 90 % de los españoles considera bastante graves o muy graves el abandono y maltrato de animales de compañía y el tráfico ilegal de animales salvajes, según datos de un estudio difundido hoy que muestra que la sociedad les atribuye capacidades emocionales similares a las de las personas.

El Estudio Fundación BBVA de percepciones y actitudes ante los animales 2026 suministra evidencia empírica de la "profunda transformación, transcurrida en las últimas décadas, en la percepción de los animales por la sociedad y, en particular, acerca de su consideración moral y usos".

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En un comunicado, ese centro señala que la sociedad percibe mayoritariamente que los animales comparten con los humanos "facetas de la esfera sensitivo-emocional", específicamente sobre su capacidad de sentir dolor físico de forma similar a los humanos (con una valoración media de 8,5 puntos en una escala de 0 a 10), así como de sentir miedo (7,6 puntos), disfrutar jugando (7,4 puntos), y sentir placer (6,5 puntos) de manera semejante.

La mayoría percibe también "similitudes en las facetas vinculadas a la vida social", sobre todo, según los hallazgos, en lo que respecta a que cuidan de sus descendientes de forma parecida a los humanos (con una media de acuerdo de 7,4 puntos) y que mantienen vínculos familiares similares (7,0).

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Por otra parte, la visión de continuidad entre ambos mundos "se atenúa en algunas facetas de la dimensión cognitiva respecto a si los animales piensan y planifican sus acciones de manera similar a los humanos (media de 4,5 y 4,7 respectivamente)".

Además, la inmensa mayoría reconoce a todos los animales "el derecho a la vida y a los animales salvajes el derecho a vivir en libertad", con un valor de 9,4 y 9,3 respectivamente en una escala de 0 a 10; también existe un consenso respecto a que los humanos tienen la obligación moral de velar por los animales (9,2) y respetarlos (8,9).

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Según esto, los españoles son conscientes de la gravedad de una serie de usos de los animales y del comportamiento de los humanos hacia ellos. En esta línea se observa en concreto que un 95 % y un 88 % consideran un problema "muy o bastante grave" el abandono y maltrato de animales de compañía; mientras que un 90 % incluye el tráfico ilegal de animales salvajes.

Se considera un problema grave o muy grave el atropello de animales en las carreteras (79 %), la modificación genética de animales (76 %), el uso de animales en corridas de toros (el 70 %), el uso de animales en circos (70 %), las condiciones de vida de los animales en las granjas industriales (70 %) y, en menor medida, las condiciones de vida de los animales acuáticos en las piscifactorías (54 %).

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Asimismo, existe un amplio consenso sobre el rechazo hacia su uso para propósitos de entretenimiento, así como para fines estéticos, su uso en circos (media de 1,6 en una escala de aceptabilidad de 0 a 10), entretenimiento en fiestas locales (1,6), caza deportiva (1,9) y corridas de toros (2,1 puntos), así como para confeccionar abrigos de piel (1,1), investigación para producir cosméticos (1,6) y confección de ropa y complementos (1,7).

En cambio, se acepta su uso en la investigación científica y la alimentación: la investigación veterinaria para mejorar la salud de los propios animales obtiene una media de aceptación de 7,3 puntos, la alimentación humana (6,7 puntos), la investigación médica para mejorar la salud de las personas (6,5) y la investigación científica (6,3 puntos) "se han ido trasladando de manera fragmentaria a marcos legislativos, acciones administrativas y de persecución de delitos contra los animales", según el estudio. EFE

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