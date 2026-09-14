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Adolfo Domínguez suma experimentación y moda urbana: la marca rejuvenece

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Inmaculada Tapia

Madrid, 14 sep (EFE).- Adolfo Domínguez continúa fiel a una manera de estar en la moda pegada a la experimentación y la sostenibilidad; primero fueron los tejidos y ahora un análisis del color con el que componen dos colecciones diferenciadas, una más rompedora y experimental y otra más urbana para el día a día.

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"Es nuestra manera de rejuvenecer la marca, estamos en ese proceso", indica a EFE Adriana Domínguez, CEO de la compañía, que muestra pantalones cortos con tafeta o prendas en las que también se aprecian bordados de nido de abeja, además de pantalones masculinos con miniplisados.

La firma gallega ha cerrado este lunes la primera jornada de desfiles de Mercedes-Benz Fashion Week en el invernadero del Palacio de Cristal de Arganzuela con la que de nuevo se rinde a la investigación, en este caso del color desde un prisma científico, creativo y emocional para descubrir cómo la materia modifica su luz.

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"Los vaqueros, algunos en algodón orgánico, son los protagonistas tal y como salen de la planta, tintados en mandarina o envejecidos", ha explicado Domínguez, piezas amplias, donde incorporan los 'jorts' (acrónimo de jeans y shorts) y patrones globo.

La directora de diseño, Tiziana Domínguez, integra con determinación lentejuelas que dibujan atardeceres en blusas, que lejos de la fiesta, que elevan cualquier estilismo urbano.

"Más que arreglado es vestir con intencionalidad, con prendas que tienen mucho trabajo, pero fáciles de llevar en el día a día. Una calle sofisticada", apunta, con un gran trabajo cromático que trasladan a pañuelos superpuestos que dan como resultado blusas y camisas.

Transparencias con bucólicas estampaciones tanto en la colección femenina como en la masculina, además de 'patchwork' geométricos sobre tejidos ligeros como el tafetán y el popelín, amplían ese espectro más juvenil.

En esta nueva etapa siguen apostando por "esa innovación rabiosa y constante", que mantienen con el Laboratorio Creativo Ágora, que supone el 3% de las prendas de sus colecciones, una propuesta limitada que venden de Barcelona a Tokio y en los 31 países que disponen de tiendas físicas como Líbano, París, México, Perú o Paraguay.

"Adolfo Domínguez vistió a una España que salía de la transición hacía una democracia y quería una moda diferente, con volúmenes nuevos colores... ¿y con el lino?" como tejido estrella, ha rememorado Adriana Domínguez.

La firma gallega celebra este año su cincuenta aniversario, meses en los que ha sacado músculo con la presentación de un documental sobre su fundador, 'El eco de otras voces', además ha sido galardonado con el premio el premio de Honor de la Academia de la Moda por su trayectoria.

También con motivo del aniversario, la reina Letizia -que ha vestido sus diseños en más de una ocasión- visitó sus instalaciones en Orense.

"Es una gran embajadora de la moda española y la apoya. Ha sido muy bonito para nosotros que viniera porque es su visita fue a una de nuestras fábricas y eso es un apoyo a la industria".EFE

(foto)

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