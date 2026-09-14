Espana agencias

Abascal plantea procesos de "repatriaciones" de inmigrantes que delincan y de "remigración" para los que no trabajan

Imagen NOSOH77CBBC7HADQKUGOLRHLWM
Guardar

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha asegurado que es "momento" de "cerrar las puertas" en España e iniciar un "proceso" de "repatriaciones" para los inmigrantes residentes en España que "cometen delitos" y de "remigración" para quienes viven en el país "del esfuerzo de los demás" y "no trabajan".

Abascal ha criticado que el Gobierno "ha permitido" la entrada de "cinco millones de personas" en "los últimos cinco años", y ha señalado la regularización extraordinaria aprobado por el Ejecutivo por estar "detrás" de "procesos invasivos" como el de Ceuta y de "un proceso de invasión migratoria" por "tierra", "mar" y "aire", "desde África", según ha sostenido en una entrevista en Quarta Reppublica de Mediaset Italia, recogida por Europa Press.

PUBLICIDAD

"Creemos que hay que poner el foco en las cuestiones verdaderamente importantes para los españoles y hoy el problema migratorio es el principal", ha insistido, y ha acusado a la migración de provocar "el colapso" de los "servicios públicos" españoles.

MARRUECOS Y LA CRISIS MIGRATORIA EN CEUTA

El líder de Vox ha vuelto a señalar a Marruecos por la crisis migratoria del pasado 30 de julio en Ceuta asegurando que utiliza "la presión migratoria" para "desestabilizar ciudades".

PUBLICIDAD

"La policía marroquí permitió entrar en España a esas personas, les abrió las puertas y Marruecos pretendía desestabilizar a España e ir avanzando sus posiciones en las ciudades norteafricanas, pero españolas, de Ceuta y de Melilla", ha sostenido.

Y ha advertido que lo "grave" es que el Gobierno de España "lo sabía" según "informes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI)", y ha acusado al Ejecutivo de no impedirlo.

ALIANZA CON MELONI

Abascal ha destacado la "gran coincidencia" entre Vox y Meloni y "otras fuerzas políticas europeas" en asuntos migratorios, "de ordenación de la sociedad" o en las "políticas económicas", y ha destacado a la primera ministra italiana como "una gran referencia" para Vox.

"Estamos verdaderamente orgullosos de poder tener una alianza con la primer ministro de Italia y con Fratelli" [d'Italia], ha concluido.

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Juan Jesús Vivas, presidente de Ceuta, en ‘El Hormiguero’ sobre la gestión del Gobierno durante la crisis migratoria: “No se hizo caso al CNI”

El político, que ha sido la cara visible de la ciudad autónoma durante los últimos meses, visita por primera vez el plató del programa dirigido por Pablo Motos para exponer la situación de sus vecinos

Juan Jesús Vivas, presidente de Ceuta, en ‘El Hormiguero’ sobre la gestión del Gobierno durante la crisis migratoria: “No se hizo caso al CNI”

Comprobar Bonoloto: resultado de hoy lunes 14 de septiembre de 2026

Con este sorteo no sólo puedes ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Comprobar Bonoloto: resultado de hoy lunes 14 de septiembre de 2026

La Primitiva: Comprueba el resultado del último sorteo del lunes 14 de septiembre

Con Primitiva no sólo puedes ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

La Primitiva: Comprueba el resultado del último sorteo del lunes 14 de septiembre

La Primitiva: jugada ganadora y resultado del último sorteo

Estos son los números premiados del sorteo de hoy. Aquí puedes comprobar si eres uno de los ganadores

La Primitiva: jugada ganadora y resultado del último sorteo

Pedro Sánchez se enfrenta en ‘El Intermedio’ a las preguntas de los ciudadanos de Ceuta: “¿Por qué está ‘acojonado’ con Marruecos?“ ”¿Qué plazo se da para resolver esta crisis?"

El presidente ha visitado el plató de ‘El Intermedio’ y ha asegurado que la crisis de Ceuta es “compleja”, pero promete a los ceutís que saldrán de ella “reforzados”

Pedro Sánchez se enfrenta en ‘El Intermedio’ a las preguntas de los ciudadanos de Ceuta: “¿Por qué está ‘acojonado’ con Marruecos?“ ”¿Qué plazo se da para resolver esta crisis?"
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Pedro Sánchez se enfrenta en ‘El Intermedio’ a las preguntas de los ciudadanos de Ceuta: “¿Por qué está ‘acojonado’ con Marruecos?“ ”¿Qué plazo se da para resolver esta crisis?"

Pedro Sánchez se enfrenta en ‘El Intermedio’ a las preguntas de los ciudadanos de Ceuta: “¿Por qué está ‘acojonado’ con Marruecos?“ ”¿Qué plazo se da para resolver esta crisis?"

Zapatero pide dejar fuera del caso Plus Ultra sus presuntas gestiones en Bolivia por ser ajenas a la causa y critica que la investigación sea una “patente de corso” del juez Calama

Alerta de seguridad en la OTAN por un romance de Tinder entre un agente español y una mujer acusada de ser una espía rusa

La Junta Electoral acata el auto del Supremo sobre la ‘ley de nietos’, pero cuestiona la intromisión en sus competencias y sus efectos sobre el censo electoral

La crisis de Ceuta catapulta el voto a Vox y penaliza a PSOE y Sumar, según el CIS

ECONOMÍA

La construcción se hunde en España: suma siete meses de caídas y la de edificios se desploma un 35,2% en un año

La construcción se hunde en España: suma siete meses de caídas y la de edificios se desploma un 35,2% en un año

Los agricultores piden a Competencia que investigue a los operadores cerealistas por hundir los precios: “Manipulan el mercado”

Marruecos, Colombia y Rumanía: los países que más cotizantes aportan a la Seguridad Social

El empresario José Elías ya tiene un veredicto sobre la IA: “Si vuestro trabajo depende de teclear frente a un ordenador, estáis jodidos”

La Ley de Propiedad Horizontal es clara: si no tienes dinero para afrontar una derrama para poner un ascensor, pueden embargar tu casa

DEPORTES

Toto Wolff revela los cambios que se plantea la FIA en el Madring de F1 tras las críticas de los pilotos: “Están totalmente abiertos a diferentes posibilidades”

Toto Wolff revela los cambios que se plantea la FIA en el Madring de F1 tras las críticas de los pilotos: “Están totalmente abiertos a diferentes posibilidades”

El Rayo Vallecano ya puede volver a casa: la Comunidad de Madrid levanta el cierre del estadio y ya hay fecha para el próximo partido en Vallecas

El “coste cero” de Ayuso y Almeida para la Fórmula 1 en Madrid “no existe”, pero se puede amortizar de “cuatro a cinco años”, según un experto en economía

Fórmula 1: en qué posición quedó Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos

El ‘paquete’ que perdió el miedo a caer y ha ganado la Vuelta a España: Enric Mas logra el mayor éxito de su carrera en el momento más inesperado