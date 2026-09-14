Espana agencias

4-1. El Leeds golea al Newcastle y se coloca en puestos de Liga de Campeones

Guardar

Redacción Deportes, 14 sep (EFE).- El Leeds United goleó este lunes al Newcastle en el estadio Elland Road por 4-1 y se colocó como tercer clasificado de la Premier League inglesa, en puestos que dan acceso a la Liga de Campeones.

Una sobresaliente primera mitad fue suficiente para que los 'Peacocks' infringiesen la primera derrota de la temporada al conjunto entrenado por el alemán Matthias Jaissle, que colocó en el once titular al español Nico González y al belga Matías Fernández-Pardo, uno de los últimos fichajes del club.

PUBLICIDAD

El gran trabajo ofensivo del punta local Dominic Calvert-Lewin, que parece recuperar el gran nivel que mostró por momentos en el Everton, fue clave para que el Leeds mantenga su invicto en la liga después de cuatro jornadas.

Un gol en propia meta del joven Lewis Miley, otro de Jayden Bogle y otro de Calvert-Lewin al borde del descanso, dejaron el choque encarrilado para los de Daniel Farke.

PUBLICIDAD

Tras la reanudación, el suizo Noah Okafor puso el 4-0 en el marcador, aunque el Newcastle marcó el gol de la honra por medio de Bazoumana Toure en el minuto 90.

Así, los 'Peacocks', con 8 puntos, escalan hasta el tercer puesto de la tabla, quedándose solo por detrás de los invictos Arsenal y Manchester City. Por su parte, el Newcastle, con su primera derrota del curso, se queda en el duodécimo lugar con 5 puntos. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Comprobar Bonoloto: resultado de hoy lunes 14 de septiembre de 2026

Con este sorteo no sólo puedes ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Comprobar Bonoloto: resultado de hoy lunes 14 de septiembre de 2026

La Primitiva: Comprueba el resultado del último sorteo del lunes 14 de septiembre

Con Primitiva no sólo puedes ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

La Primitiva: Comprueba el resultado del último sorteo del lunes 14 de septiembre

La Primitiva: jugada ganadora y resultado del último sorteo

Estos son los números premiados del sorteo de hoy. Aquí puedes comprobar si eres uno de los ganadores

La Primitiva: jugada ganadora y resultado del último sorteo

Pedro Sánchez se enfrenta en ‘El Intermedio’ a las preguntas de los ciudadanos de Ceuta: “¿Por qué está ‘acojonado’ con Marruecos?“ ”¿Qué plazo se da para resolver esta crisis?"

El presidente ha visitado el plató de ‘El Intermedio’ y ha asegurado que la crisis de Ceuta es “compleja”, pero promete a los ceutís que saldrán de ella “reforzados”

Pedro Sánchez se enfrenta en ‘El Intermedio’ a las preguntas de los ciudadanos de Ceuta: “¿Por qué está ‘acojonado’ con Marruecos?“ ”¿Qué plazo se da para resolver esta crisis?"

Woody Allen ya tiene protagonistas para la película que rodará en Madrid: solo uno de ellos es español

El director de ‘Annie Hall’ arrancará el próximo 5 de octubre el rodaje de su película número 51, que tendrá que incluir ‘Madrid’ en el título tras ser financiada con 1,5 millones de euros de las arcas públicas

Woody Allen ya tiene protagonistas para la película que rodará en Madrid: solo uno de ellos es español
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Pedro Sánchez se enfrenta en ‘El Intermedio’ a las preguntas de los ciudadanos de Ceuta: “¿Por qué está ‘acojonado’ con Marruecos?“ ”¿Qué plazo se da para resolver esta crisis?"

Pedro Sánchez se enfrenta en ‘El Intermedio’ a las preguntas de los ciudadanos de Ceuta: “¿Por qué está ‘acojonado’ con Marruecos?“ ”¿Qué plazo se da para resolver esta crisis?"

Zapatero pide dejar fuera del caso Plus Ultra sus presuntas gestiones en Bolivia por ser ajenas a la causa y critica que la investigación sea una “patente de corso” del juez Calama

Alerta de seguridad en la OTAN por un romance de Tinder entre un agente español y una mujer acusada de ser una espía rusa

La Junta Electoral acata el auto del Supremo sobre la ‘ley de nietos’, pero cuestiona la intromisión en sus competencias y sus efectos sobre el censo electoral

La crisis de Ceuta catapulta el voto a Vox y penaliza a PSOE y Sumar, según el CIS

ECONOMÍA

La construcción se hunde en España: suma siete meses de caídas y la de edificios se desploma un 35,2% en un año

La construcción se hunde en España: suma siete meses de caídas y la de edificios se desploma un 35,2% en un año

Los agricultores piden a Competencia que investigue a los operadores cerealistas por hundir los precios: “Manipulan el mercado”

Marruecos, Colombia y Rumanía: los países que más cotizantes aportan a la Seguridad Social

El empresario José Elías ya tiene un veredicto sobre la IA: “Si vuestro trabajo depende de teclear frente a un ordenador, estáis jodidos”

La Ley de Propiedad Horizontal es clara: si no tienes dinero para afrontar una derrama para poner un ascensor, pueden embargar tu casa

DEPORTES

Toto Wolff revela los cambios que se plantea la FIA en el Madring de F1 tras las críticas de los pilotos: “Están totalmente abiertos a diferentes posibilidades”

Toto Wolff revela los cambios que se plantea la FIA en el Madring de F1 tras las críticas de los pilotos: “Están totalmente abiertos a diferentes posibilidades”

El Rayo Vallecano ya puede volver a casa: la Comunidad de Madrid levanta el cierre del estadio y ya hay fecha para el próximo partido en Vallecas

El “coste cero” de Ayuso y Almeida para la Fórmula 1 en Madrid “no existe”, pero se puede amortizar de “cuatro a cinco años”, según un experto en economía

Fórmula 1: en qué posición quedó Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos

El ‘paquete’ que perdió el miedo a caer y ha ganado la Vuelta a España: Enric Mas logra el mayor éxito de su carrera en el momento más inesperado