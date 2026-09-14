1-2.- El Betis prolonga su racha ante un Villarreal que no reacciona

Vila-real (Castellón), 14 sep (EFE).- El Real Betis continúa con su excelente racha de resultados y de juego tras ganar este lunes con autoridad en su visita a un Villarreal (1-2) que sigue sin reaccionar esta temporada.
El equipo castellonense, que se adelantó en el marcador por medio de Gerard Moreno, fue superado por el Betis, que remontó con goles de Cucho Hernández y Natan y dispuso de media docena de claras ocasiones para ampliar su ventaja. EFE
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